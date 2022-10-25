Güneş tutulması İstanbul’da merakla izlendi

Türkiye’den de gözlemlenebilen parçalı güneş tutulması, öğle saatlerinde İstanbul’da vatandaşlar tarafından meraklı bekleyişin ardından gözlemlendi. İstanbul’un çeşitli yerlerinden görülen tutulmayı vatandaşlar merakla izledi. Bazı vatandaşlar çıplak gözle bakarken kimileri de röntgen filmiyle ve teleskopla izledi. Bazı vatandaşlar da tutulma anının fotoğrafladı.

Sercan Sekkin, “ Ben çocukluğumdan beri gökyüzü olaylarıyla astronomiyle ilgileniyorum. İki sene öncede parçalı bir güneş tutulması olmuştu. Teleskobumla gelip gözlem yapmıştım. Bu benim için bir tutku” dedi.

Güneş tutulmasını röntgen filmiyle izleyen Sibel Uçak, “Röntgen filminden bir parça aldık. İzleye biliyoruz. Ay şuanda 3’de birini kapattı. Evden göremedik sahile indik kaçırmayalım dedik” diye konuştu.