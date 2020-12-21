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Güneri Cıvaoğlu sömürgeci Fransa gerçeğini yazdı: 'Fransa'yı iyi tanıyalım!...'

Fransa'nın dönem dönem Türkiye'yi hedef tahtasına oturtması karşısındasık sık dile getirilen bir sömürgecilik, vahşet ve soykırım tarihi vardır. Ancak konunun detayları genelde pek konuşulmaz. Oysa detaylara baktığınızda bugün insanlık dersi veren Fransa'nın karanlık geçmişi çok daha karanlık görünüyor. Milliyet'ten duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu, Fransa gerçeğini yazdı...

Genel 21.12.2020, 14:00 21.12.2020, 14:49
2001
Güneri Cıvaoğlu sömürgeci Fransa gerçeğini yazdı: 'Fransa'yı iyi tanıyalım!...'

Fransa demek Macron demek değil.

Fransız halkı demek hiç değil.

Fransız sanatını, kültürünü özellikle tıp alanındaki önemli katkılarını yadsıyamayız.

Ancak...

Bazı gerçeklere de göz kapayamayız.

Şöyle ki:

......................

1- Fransa Afrika’da neredeyse 20 ülkeye hâkimdir. Diyeceksiniz ki “Ama bu ülkeler bağımsız, kendi bayrağı, marşı ve sınırları var.” Fransa hepsine “şartlı bağımsızlık” vererek sömürge metodunu değiştirmişti. Şartlı bağımsızlık bilinmeden son yüz yıl anlaşılamaz.

2- Fransa, Cezayir’den çekilirken dönemin Cumhurbaşkanı De Gaulle şöyle demişti:

“Biz Cezayir’den çekileceğiz ama yerimize bıraktığımız yönetici elit, bizim çıkarlarımızı bizden daha iyi koruyacak.” Gerçekten de öyle oldu.

3- Fransa yıllar boyu 20’ye yakın Afrika ülkesini sömürüp refah içinde yaşadı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni sömürge metoduna geçti; “ŞARTLI BAĞIMSIZLIK...”

4- Fransa sömürgelerinden çekilirken onlara 3 şeyi şart koştu:

- Resmi dil Fransızca olacak.

- Eğitim sistemini Fransa inşa edecek.

- Maden politikası, para sistemi ve hukuk sisteminde Fransa’nın dediği olacak.

Hepsi kabul etti.

Nasıl olsa “bir bayrak, bir milli marş ve devlet sınırları vardı” artık (!) Yaşasın bağımsızlık (!)

5- Fransa bu ülkelere Fransızcayı, Fransızca üzerinden Fransız kültürü ve sempatisini yaydı. Fransızca konuşan halk Fransız gibi düşünecekti. Fransızca bu ülkelerde ana dil gibidir.

6- Senegal, Çad, Nijer, Gine, Kamerun, Cezayir, Tunus, Kongo, Fildişi Sahili ve diğer eski sömürge ülkelerinde Fransızca yayın yapan radyolar, televizyonlar kurdu. Kitaplar, dergiler yayımladı. Halkların zihinleri Fransa’dan başka bir şey düşünemeyecek hale geliyordu. Zihinsel işgal buydu. Büyük bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi kutlamaları ile halkların gazı alındı.

7- Bu ülkelerde Fransızca ülkenin ana dilinden daha iyi konuşulmaktadır.

Fransa, kurduğu eğitim sisteminde yetişen kişileri de ülkelerin başına getirip hakimiyete, sömürmeye devam etti.

Fransa devşirilmişleri bürokrasiye, askeriyeye ve hukuka hâkim oldular.

8- Cezayir’de de böyle oldu.

Cezayir’de devletin her yerine azınlık devşirilmişler hâkim oldu. Müslüman yerli, milli ekiplerin devlete hâkim olması “darbe” ve “suikastlarla” engellendi.

9- Fransa, Afrika’da Fransızca konuşan devletlerden oluşan bir topluluk kurdu; “FRANKOFONİ...”

Bu ülkelerin liderleri Fransa öncülüğünde düzenli toplanarak uygulanacak ortak politikaları belirler.

10- Bu topluluğun para birimi “Fransız Sömürgeleri Frangı” (CFA) olmuştu. Yani Fransız para sistemi... CFA’ya karşı çıkacak olanlar ya yolsuzlukla suçlanıp hapse atılıyor ya da ülkelerinde karışıklık çıkarılıp darbe yapılıyordu.

11- CFA uygulamasının sonuçları gerçekten çok acımasız oldu. Gine, Ekvator Ginesi, Burkina Faso, Benin, Nijer, Mali, Senegal, Togo, Gabon, Çad, Kongo, Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin kullandığı CFA bu ülkelerin ekonomilerini çökertti. Yoksul bıraktı.

12- Bitmedi... Fransa 1961’den itibaren 14 Afrika ülkesinin ulusal parasını, rezervlerini elinde tuttu. Merkez bankalarını da kontrolüne aldı. Böylece yıllık 500 milyar dolar kazanç elde etti. Bu ülkeler kendi paralarının sadece %15’ine erişim hakkına sahipti.

13- Bu ülkelerin büyük ekonomik varlıklarının tümü Fransızların elindedir. Örneğin Fildişi Sahili’nde Fransız şirketleri su, elektrik, telefon, ulaşım, limanlar ve büyük bankalar gibi hizmetlerin tümünü kontrol etmektedir. Ticaret, inşaat ve tarımda da aynı şey geçerlidir.

14- Bu Afrika ülkeleri kamu alımları ve kamu ihalelerinde de Fransa birinci önceliğe sahiptir.

15- Uzun süre Fransız sömürgelerinden birinde yaşayan bir insan bir başka ülkeye gitmek istediği zaman bile, oraya Paris üzerinden gitmek zorundaydı. Sonradan bu yasak delindi.

16- Bugün THY, Afrika’nın her yerine uçuyor. Aktarmaların çoğu artık İstanbul üzerinden gerçekleşiyor. Fransa THY’den ciddi olarak rahatsızdır. “Türkiye’yi Afrika’dan uzak tutmak” istiyor.

17- Frankofon Afrika ülkelerinin hakimiyetinden çıkmaması için Fransa çok sert tavırlar koydu.

Örneğin...

Gine Müslüman lideri “Sékou Touré” Fransız sömürgesinden çıkmaya ve ülkesini tam bağımsızlığa götürmeye kalkıştığında, cezalandırıldı Gine’de her şey adeta yok edildi.

18- Togo Cumhurbaşkanı “Sylvanus Olympio” CFA’yı terk edip kendi parasını basma kararı aldı. Ülkesinin parası tedavüle girdikten üç gün sonra suikastla öldürüldü. Bu eski sömürgelere gözdağıydı.

19- Mali Cumhurbaşkanı “Modibo Keita” da CFA’dan çekilme kararı almıştı. Fransız yanlısı askerlerin darbesiyle indirildi. Etkisiz hale getirildi.

20- Son 50 yılda Afrika’da 26 ülkede toplam 67 darbe gerçekleşti. Bunların çoğu Fransa’nın eski sömürgeleriydi. Fransa’nın yöntemi darbe, terör ve suikastlardı.

21- 1992’de Fransa karşıtı Müslümanlar Cezayir’de FIS (İslami Selamet Cephesi) adında parti kurup, büyük farkla seçimi kazandılar. Fransa, devşirilmiş Cezayirli komutanlara darbe yaptırdı. Cezayir’de 200 bin kişiyi katlettirdi.

FIS lideri Prof. Abbas Madeni tutuklandı.

22- Aslında “BAĞIM-SIZLIK” bir illüzyondu. Fransa bu ülkelerde eğitim, ekonomi, hukuk sistemini kurup kuklalar atayıp çekilmişti. Eskisinden daha iyi sömürmeye devam etmişti.

23- Bugün Türkiye Libya’ya üs kurup Afrika’ya açılış sürecinde.

Libya Osmanlı döneminde “Afrika’nın anahtarı” olarak adlandırılırdı.

Fransa, Türkiye’yi Afrika’dan uzak tutmak için Yunanistan’ın münhasır ekonomik bölge politikalarını kullanıyor.              

.........................

Bu yazıyı Mustafa Güldağı’nın satırlarını özetleyerek ve katkılarda da bulunarak yansıttım.

Yazı, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e gemiler, uçaklar göndermesine, Yunanistan’a destek olmasına, “perde aralıyor” olabilir.

Macron’a ayna

Güneri Cıvaoğlu'nun yazısı için: https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guneri-civaoglu/macrona-ayna-6308290

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