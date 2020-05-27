Gündüz dronla, gece sırayla şırdan keyfi

Adana’nın Kozan ilçesinde Yeni tip korona virüs salgını önlemleri nedeniyle 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağının ardından Adana’lılar şırdan sevdasından vazgeçmedi. Kozan’da Şırdan satışı yapan Paçahan işletme sahibi yasakta şırdan siparişlerini dronla müşterilerine ulaştırırken yasağın bitmesi ile yine sıra oluştu.

Kozan’da her yasak sonrası yöresel lezzet olan şırdan’dan vazgeçmeyen Adanalılar bu yasakta da geleneği bozmadı. İşlemeciler çareyi drone servisinde buldu. Sokağa çıkma yasağında müşteri memnuniyetini ve sosyal mesafeyi koruyan Kozanlı şırdancı Murat Mercan müşterine şırdanı gündüz yasaklara uyarak dronla ulaştırdı. Kozanlılar şırdan lezzetinden vazgeçemediklerini ifade ederek ister karadan ister havadan geldin yeter ki şırdan evimize gelsin dedi.

Şırdanlar drone ile servis ediliyor

İşletmeci Murat Mercan Kozan’da bir ilk gerçekleştirdiklerini ve müşterilere drone ile hem daha hızlı hem de sosyal mesafeli şekilde vazgeçemedikleri lezzet olan Şırdan ulaştırdıklarını ifade ederek bu yasakta da geleneğin bozulmadığını şırdan siparişlerine yetişemediklerini ifade etti.

“Adana Şırdan’ı kebabı geride bırakacak”

Mercan “ Şırdan Adana’ya özgü tescillendi ve sokağa çıkma yasağı ile drone ile servise başladık. Aşırı derece şırdan’a ilgi var. Kuyruklar oluştu. Çok şükür ilgiden memnunuz. Şırdan önümüzdeki 50 yıl içinde Adana kebabını geride bırakacak. Kebaptan çok şırdan’dan dolayı tanınacak. Şırdan’ı bir kez yiyen tekrar tekrar yemek istiyor. Pandemi döneminde ilgi çok. Donla servise ilk mizah için başladık ama talep yoğun olunca sosyal mesafe ile birlikte drone ile servise başladık. Kimine komik kimine zekice geliyor. Yeniliklere alışacağız” dedi.

Vatandaşlardan Engincan Köken, yasaklarda drone ile eve servis istediklerini yasak kalkması ile birlikte soluğu vazgeçemedikleri sevdaları Şırdancı da aldıklarını kaydetti.