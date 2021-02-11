Pandemi döneminde de şartlara uygun olarak şehrin kültür sanat hayatına yön vermeyi sürdüren Nilüfer Belediyesi’nin başlattığı “Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar” eğitim programı ilgi gördü.

“Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar” eğitim programının ikincisi seramik sanatçısı, akademisyen ve yazar Emre Zeytinoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.

Çevrimiçi olarak düzenlenen programda Zeytinoğlu, “Hazır nesne” konusuna değindi.

Zeytinoğlu eğitim programında, son yüzyıllarda şekillenmeye başlayan ve sürekli bir değişim içinde olan güncel sanatta “Hazır nesne”lerin kullanıma ilişkin bilgi verdi. Hazır nesne kullanımını “Sanatçının, sanat eseri oluştururken özgün biçimlerden vazgeçerek çevresinde bulduğu nesneleri kullanması veya birkaç nesneyi bir araya getirdiği nesneleri sunması” olarak özetleyen Zeytinoğlu, “Böylece tanıdığımız, bildiğimiz nesnelerin alışılagelmişin dışında sergilenmesi ve onlarla dikkat çekilmesi, bakış açımızda değişikliğe neden olurken onlara yeni bir anlam vermemizi sağlıyor. Aslında bu avangart tavır her zaman sanatta bir ayrıcalık taşımasa da, artık sanatın içinde. Bu tercih, durumun ifadesini nesneler üzerinden aktarmak hali oluyor ” dedi.

Murat Alat’ın sorularıyla süren eğitim programında “Hazır nesne” kavramını sıklıkla kullanan sanatçılardan bahseden ve bu kavramın sanatın içine nasıl girdiğini örneklere aktaran Zeytinoğlu, soruları da cevapladı.

Sanat tarihinin dönüm noktaları ve anahtar kavramları etrafında şekillenen, alanında uzman eğitimcilerin konuşmacı olarak katıldığı 13 haftalık programın 17 şubat 2021 tarihindeki konuğu “ Kolaj” isimli oturumuyla Rafet Arslan olacak.