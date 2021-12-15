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Gümüşhaneliler köylerine ait arazilerin Trabzon’a bağlanmasına tepki gösterdiler

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köylerine ait arazilerin Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlanması ilçede düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı.

Genel 15.12.2021, 12:16
Gümüşhaneliler köylerine ait arazilerin Trabzon’a bağlanmasına tepki gösterdiler

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köylerine ait arazilerin Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlanması ilçede düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı.

Kürtün Sivil Toplum Platformu üyeleri Kürtün Belediyesi bugün önünde bir araya geldi. "Toprak namustur", "Topraklarımızı peşkeş çektirmeyiz", "Topraklarımız kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartların açıldığı alanda vatandaşlar “Toprak namustur, toprağına sahip çık” sloganları attı.

Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, Belediye Başkanları ve muhtarların katıldığı programda STK temsilcileri ve köy muhtarlarının üyesi olduğu platform adına basın açıklamasını yapan Salim Koca, 9 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetedeki sınır kararnamesinde Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köylerinin topraklarının bir kısmının Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Gökçeköy mahallesine bağlandığını hatırlatarak “Biz Kürtünlüler olarak onlarla yıllar boyu birlikte bu topraklarda kardeşçe yaşadık” dedi.

“İl ve ilçe sınırları kanunla belirlenmesi gerektiği halde kararname ile il ve ilçe sınırları değiştirilmiştir”

Bahse konu köylerin sınırlarının 1939, 1951 ve en son 2006 yılında yapılan tapu kadastro çalışmaları ile çizilerek kesinleştiğini kaydeden Koca, “Sınırların kesinleşmesine rağmen Trabzon Büyükşehir Belediyesi kesinleşmiş sınır dışında yeni bir sınır ihdas etmesi, yetkisi olmadığı halde bu sınırlar içerisinde hak sahibi olduğunu beyan etmesinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından 2005, 2009 ve 2015 yıllarında merkez Valilerince inceleme yapılmış olup, yapılan çalışmaların hiç birisinin sonucu taraflara tebliğ edilmemiştir. Yapılan bu üç çalışmanın sonunda 2021 yılı Mayıs ayında dördüncü defa merkez Valileri görevlendirilmiş, görevlendirilen merkez Valileri tarafından olay mahallinde yapılan inceleme ve dinlenen bilirkişiler sınırların 1939 ve 1951’de kesinleşen sınırlar olduğu ve 2006 yılında bu sınırlara uyularak yapılan tapu kadastro çalışmalarına yapılan itirazların mahkemece reddedilmesine rağmen bahse konu sınır ile ilgili hiçbir kayıt ve belgenin dikkate alınmadan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak çizdiği sınırlar kanunsuz olmasına rağmen dikkate alınmış ve kararname bu doğrultuda yayınlanmıştır. İl ve ilçe sınırları kanunla belirlenmesi gerektiği halde kararname ile il ve ilçe sınırları değiştirilmiştir. Bahse konu kararname ile yukarıda da bahsettiğimiz Kürtün İlçesi Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köylerimiz mağdur edilmiştir” diye konuştu.

“Sınırlarımızın eski haline getirilerek yeniden düzenleme yapılması öncelikli talebimizdir”

Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köylerinin kadimden beri kullandıkları yaylaları, ormanları, meraları, içme ve sulama suyu kaynaklarının Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Gökçeköy mahallesi sınırları içerisine alındığını ifade eden Koca, “Kanunsuz ve gerçeklere aykırı olarak yapılan uygulamaların iptal edilmesi, sınırlarımızın eski haline getirilerek yeniden düzenleme yapılması öncelikli talebimizdir. İlçemize bağlı Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köylerimiz mağdur olduğu gibi, il ve ilçe sınırlarımız değiştirilerek ilçemize ve ilimize haksızlık yapılmıştır. İl ve ilçemizi yönetenlerden talebimiz, resmi belgelerimizle birlikte kararnameyi yayınlayan Sayın İçişleri Bakanımıza ve onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, kanunsuz ve hukuksuz yapılan bu çalışmanın düzeltilmesi için taleplerimizi bizzat yüz yüze iletmesi, ilçemizin, ilgili köylerimizin ve ilimizin mağduriyetinin giderilmesi, komşularımız olan karşı taraf ile kadim dostluklarımızın devam etmesi, birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşamımızı temin etmeleri önemli ve öncelikli talebimizdir. TBMM’de bulunan hemşeri Milletvekillerimizin soru önergesi ve gündem dışı konuşmalarla tarafımıza yapılan bu haksızlığı dile getirmeleri en önemli talebimizdir” şeklinde konuştu.

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