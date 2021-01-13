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Gümüşhane’de son 60 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Oldukça sıcak, yağışsız bir ocak ayının ortalarına yaklaşılan Gümüşhane’de son 60 yılın sıcaklık rekoru bugün saat 10.16 itibariyle kırıldı. Değişen mevsimle birlikte vatandaşlarda kuraklık korkusu baş gösterdi.

Genel 13.01.2021, 12:15
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Gümüşhane’de son 60 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Oldukça sıcak, yağışsız bir ocak ayının ortalarına yaklaşılan Gümüşhane’de son 60 yılın sıcaklık rekoru bugün saat 10.16 itibariyle kırıldı. Değişen mevsimle birlikte vatandaşlarda kuraklık korkusu baş gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1961-2019 yılları arasında ocak ayı içerisinde kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık Gümüşhane’de 6 Ocak 1971 tarihinde 14,8 derece olurken, sıcaklık rekoru bugün saat 10.16 itibariyle egale edildi ve kent merkezinde hava sıcaklığı 14,9 derece olarak kayıtlara geçti.

Karasal iklimin etkili olmasına rağmen bu kış mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisindeki Gümüşhane’de dün gece en düşük sıcaklık da 8,3 derece olarak ölçüldü.

Güneyden esen ani rüzgarların zaman zaman etkili olduğu kent merkezinde vatandaşlar uzun yıllar ortalaması sıfırın altında 1,9 derece olan Gümüşhane’de kış ortasında ilk defa böyle bir sıcak havaya denk geldiklerini söyledi.

Yaşlılar şaşkın

Gümüşhaneli vatandaşlardan 89 yaşındaki emekli öğretmen Aziz Bayraktar, Ocak ayındaki hava sıcaklığına çok şaşırdığını belirterek “Hastalık nedeniyle dışarıya çıkamıyoruz. Bugün tıraş olmak için dışarıya çıktım. Gümüşhanemizin havası bugün çok sıcak. Ocak ayında devamlı kar yağardı bu yıl bir kez yağdı ve az yağdı. İnşallah yağış olursa memleketimizdeki kuraklık sona erer. Bu mevsimler inşallah hayırlı olur. Böyle giderse kuraklık olur. İnşallah yağmur ve karla düzelir” dedi.

Şair, yazar ve akademisyen Talat Ülker ise “58 yaşındayım. Hatırımda böyle bir mevsim yaşamadım. Küresel iklim değişiminin bölgemizdeki tesiri olarak yorumlamak mümkün bu durumu. Umarız yaz aylarında kuraklık olarak bunun geri dönüşü olmaz ülkemize ve ilimize” ifadelerini kullandı.

74 yaşında Alişan Türkan ise “Ben böyle bir aralık ve ocak ayı görmedim. Köylerimiz de aynı şekilde. Hava aynı mart ayı gibi sıcak. Bu durum iyi değil. Sular bakımından çok tehlikeli. Kar ve yağmur yağmalı ki su bol olsun. Bu yaşıma geldim ben böyle birşey görmedim” şeklinde konuştu.

15 Temmuz Zafer Meydanında 36 yıldır esnaflık yapan 58 yaşındaki Salih Balki de “Ömrümde ocak ayında ilk defa böyle bir sıcaklık görüyorum. Bilim adamlarının bir kısmı doğaya bir kısmı küresel ısınmaya bağlıyorlar. Allah’ın bir ihsanı, bir cezasıdır” diye konuştu.

"Böyle bir Aralık ve Ocak ayı hiç görmedim"

78 yaşındaki Kadir Ay da bugüne kadar böyle sıcak bir ocak ayı görmediğini belirterek “Bu aylarda ben böyle sıcak görmedim, yaşamadım. Bugün Gümüşhane’de sıcaklık rekoru kırıldı. Allah kışı, karı bahar aylarına düşürmek inşallah. Kar yağıp yeryüzü suyunu almazsa kuraklık gelir. Allah sonumuzu hayretsin” dedi.

Meteoroloji’nin kayıtlarına göre Gümüşhane’de ocak ayındaki en yüksek sıcaklık 6 Ocak 1971’de 14,8 derece olarak, ocak ayında en düşük sıcaklık ise 20 Ocak 1972’de sıfırın altında 23,6 derece olarak ölçülmüştü.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre rekor kıran sıcaklıkların ardından Gümüşhane’de hava sıcaklığı perşembe geç saatlerden itibaren hissedilir derecede azalarak önce yağmur ve ardından da kar yağışı getirecek.
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