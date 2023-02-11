-Gümüşhane’de köy halkı 35 depremzedeye kapılarını açtı

Gümüşhane’nin Tekke köyünde, köy halkı depremzedelere kapılarını açtı. 35 depremzedeye evlerini açan Tekke köyü muhtarı Murat Soydaş istenildiği takdirde daha fazla kişiyi misafir edebileceklerini söyledi.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke köyünde vatandaşlar köy evlerinin kapılarını depremzedelere açtı. Çoğunluğu Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen 35 depremzede kentin Tekke köyüne yerleştirildi. Aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu depremzedeler zor günlerde kendilerine kapılarını açan Tekke köyü sakinlerine teşekkür ederken, Tekke köyü muhtarı Murat Soydaş, talep olması halinde daha fazla depremzedeyi köy olarak misafir edebileceklerini söyledi.

“Muhtar araç göndererek bizi buraya aldırdı”

Malatyalı depremzede Hacı Mehmet Balta, “Depremzedeyim, şu anda Gümüşhane’de konaklıyoruz ama geride bıraktıklarımız çok zor durumdalar. AFAD ve devletimizden Allah razı olsun yardımları ulaştırıyorlar ama geride kalanlar çok sıkıntılı. Bir an önce onlara el uzatılıp o sıkıntılardan kurtarılması gerekiyor. Halk zaten seferber oldu, devletimiz de el uzatıyor inşallah oradaki geride kalanları da rahata ulaştırırız. Yakınlarımız orada bizi ilk olarak Elazığ’a getirdiler ondan sonra Gümüşhane’ye geldik. Havaalanlarına, otogarlara akın var çünkü artçı depremler durmuyor. Çadırlar son 2 günde geldi, ilk 2 gün yoktu çadır ama şu an çadırlar geldi sıkıntılar bir nevi giderildi. Hala dışarıda olan ulaşılmayan insanlar da var Malatya’da. Burada zaten sürekli yayın yapıyorlardı, bilgilendiriyorlardı. İsteyen aileleri konaklatabiliriz diyorlardı. Muhtarımız sağ olsun ilgilendi bizimle. Araç göndererek bizi buraya aldırdı. Allah herkesten razı olsun, Allah bir daha böyle bir afete düşürmesin bizi, korusun. Allah yar ve yardımcımız olsun, Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.