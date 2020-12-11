Gümüşhane’de eller "Allah’ım bize yağmur ver" duasıyla semaya açıldı

Gümüşhane’de il genelindeki 520 camide Cuma namazının ardından yağmur duası yapıldı.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Gümüşhane’de de il genelindeki 520 camide Cuma namazının ardından yağmur duası yapıldı.

Kent merkezinin en büyük camilerinden Kemaliye Camiinde İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık’ın vaazında da benzer konularda açıklamalar yapmasının ardından “Hayat ve şifa kaynağımız su” konulu Cuma hutbesinde suyun önemi ve su israfına yönelik ayet ve hadislerden örnekler verildi.

Hutbenin okunmasının ardından kılınan Cuma namazı farzına müteakip eller semaya açıldı. Son zamanların en kurak yılının yaşanması ve bu günlerde ülke genelinde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmasından hareketle gerçekleştirilen yağmur duasında “Allah’ım bize yağmur ver” söylemine binlerce inanan “Amin” dedi.

İl genelindeki tüm camilerde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarda özellikle Gümüşhane’de Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen hem kar yağışı hem de yağmur yağışının az olması nedeniyle böyle bir duaya her zaman olduğu gibi ihtiyaç olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.