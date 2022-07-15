Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıldönümünde protokol üyeleri ve vatandaşlar ilk olarak sabah saatlerinde şehit mezarlarını ziyaret etti. Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve beraberindeki heyet Emirler Mezarlığında bulunan şehit kabirlerine karanfil bıraktı, Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra polisevi önündeki tarihi Gümüşhane Köprüsü üzerinde 15 Temmuz gecesi yaşanan anların yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışının ardından Kemaliye Camiinde tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Etkinlikler çerçevesinde Gümüşhane Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapılan Şehitler ve Gaziler Parkı’nın açılışı ve 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Günün son etkinliği ise Fatih Parkı’ndaki 15 Temmuz Anma programıyla devam etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

“15 Temmuz bizi biz yapan gündür, bizi bir yapan gündür”

15 Temmuz’un Türk milletinin tanka topa karşı göğsünü siper ederek, devletini uçurumun kenarından tutup çıkardığı gün olduğunu dile getiren Vali Kamuran Taşbilek, "15 Temmuz bir karanlık geceye mahkum edilmek istenirken büyük Türk milletinin her bir ferdinin top yekûn ya olacağız ya öleceğiz, ya istiklal ya ölüm diyerek birbirlerinin elinden sıkı sıkıya tutarak tanka topa karşı göğsünü siper ederek, devletini uçurumun kenarından tutup çıkardığı gündür. 15 Temmuz bizi biz yapan gündür, bizi bir yapan gündür” dedi.

“Milletimiz hain güçlere ve devletlere gerekli dersi vermiştir”

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi hain güçlere ve devletlere gerekli dersi verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Ercan Çimen de, "15 Temmuz Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesidir. 15 Temmuz gecesi tankın, topun, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen aziz milletimiz, o kanlı saldırıya direnerek, hainlere, onların arkalarındaki hain güçlere ve devletlere gerekli dersi vermiştir. 15 Temmuz’da aziz milletimiz Malazgirt ve Çanakkale ruhuyla FETÖ’cü terör örgütünü ve darbecileri hep birlikte geri püskürttü” diye konuştu.

“Elhamdülillah bizim bayrağımız en yukarda, hala dalgalanıyor”

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde darbeci askerlerin açtığı ateş nedeniyle gazi olan 15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak ise, “Bizim suçumuz neydi. Biz bu acıları niye çektik. Bize niye ateş ettiler. Ben ne yaptım. Benim elimde bayrak var. Bu benim bayrağım ben bayrağım için ölürüm. Sen benim bayrak tutan elime ateş ediyorsun. Neden? Bu kadar arkadaş niye acı çekiyor. Elhamdülillah bizim bayrağımız en yukarda, hala dalgalanıyor. Yıkamıyorlar, yıkamayacaklar, beceremeyecekler, yapamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Demokrasi Bisiklet Turu ve Sancak Koşusu katılımcıları Fatih Parkı’na ulaştı. Koşucular eşliğinde alana getirilen sancak Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’e takdim edildi. İlahi okunan programda daha sonra sanatçılar tarafından mini bir konser verildi. Program 15 Temmuz Şehitleri için sela okunması ve demokrasi nöbetiyle devam edecek.