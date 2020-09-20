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Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele
Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamları açıklandı.
Genel 20.09.2020, 19:36
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yılın 8 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyar 106 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.
Uyuşturucu madde yakalamalarında geçen yıla kıyasla dikkat çekici artış gözlendi. Geçen yıl ağustos sonu itibarıyla 5,5 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişken, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 6,1 ton uyuşturucunun yurda girişi önlendi.
Ticari eşyada ise geçen yılın 8 ayına göre yüzde 25'lik artışla 1 milyar 257 milyon liralık yakalama değerine ulaşıldı.
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