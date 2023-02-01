Gümrük muayene memurları Gümrük Günü’nde Anıtkabir’de

Gümrük Muayene Memurları Derneği 18 Bölge Müdürlüğünden gelen temsilcileri ile birlikte 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.

Mozoleye çelenk konulmasından sonra anıtkabir özel defterini imzalayan Gümrük Muayene Memurları Derneği Genel Başkanı Hakan Ülker 26 Ocak Dünya Gümrük Günü mesajını okudu. Hakan Ülker’in mesajında "Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler daim olamaz, az zamanda söner’ demiştir. İşgal güçleri tarafından Sevr Anlaşmasına bile konu edilen milli egemenliğimizin sembolü, ekonomik ve tam bağımsızlığımızın başat unsurlarından olan gümrüklerimiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında gururla ifade etmek isterim ki 620 milyar dolar dış ticaret hacmini icra etmektedir. Ne mutlu ki bu işlemlerin tamamının altında gümrük camiamızın ve kıymetli meslektaşlarım Gümrük Muayene Memurlarının gayret, mühür ve imzası mevcuttur. ’Milletçe ekonomik bakımdan kuvvetli olarak geleceğin tehlikeli günlerine hazırlanmalıyız’ diyerek gösterdiğin hedefin ekonomik gücümüz ve bağımsızlığımız olacağına inancımız tamdır. Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olan Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında muasır medeniyetleri geçmek sözümüz, “Devlet Ebed Müddet” şiarıyla dünya var oldukça ilelebet sürdürmek de kararlılığımızdır. Ruhun şâd olsun. Emanetin ehil ve emin ellerdedir" dedi.

Programın ardından hatıra fotoğrafı çekilerek Bakanlık ziyaretlerine geçildi.