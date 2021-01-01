Gülten bebek 00.01’de dünyaya gözlerini açtı

Gaziantep’te, 2021 yılının ilk dakikalarında doğan bebeğe ‘Gülten’ adı verildi.

Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde yeni yılın ilk doğumu saat 00.01’da gerçekleşti. Ayşe ve Ahmet Üçer çiftinin doğan kız bebeğine “Gülten” ismi verildi. Bebeklerini yeni yılın ilk dakikalarında kucağına alan genç çiftin mutlulukları ise gözlerinden okundu.