Gülşen’in tahliye kararı sonrası cezaevi önünde hareketlilik başladı

Şarkıcı Gülşen’i tahliye olmadan önce cezaevi önünde hareketlilik başladı. Gülşeni ziyarete eşi Ozan Çolakoğlu, ağabeyi Özden Bayraktar, şarkıcı Edis ziyaret etti. Eşi Ozan Çolakoğlu basın mensuplarına mutlu olduğunu söyledi.

Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilmişti. Savcıya verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Gülşen’in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne karara itiraz etmişti.

Yapılan itiraz sonrası Gülşen ev hapsi kararı ile serbest bırakılmasına karar verildi. Karar sonrası Bakırköy Kadın Cezaevi önünde hareketlilik başladı. Gülşen’i ziyarete eşi Ozan Çolakoğlu, Ağabeyi Özden Bayraktar ve şarkıcı Edis ziyaret etti. Eşi ozan Çolakoğlu basın mensuplarına mutluyum dedi.