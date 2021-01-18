Gülşen Bubikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Bubikoğlu'nun biyografisi...

Çoğumuzun Ah Nerede filmi ile tanıdığı Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nun yaşamı ve hakkındaki bilgiler doğal olarak merak ediliyor. İşte Yeşilçam'ın efsane güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun yaşam hikayesi...

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde dünyaya gelmiştir. Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 1971'de Fatih Kız Lisesini bitirdi.

L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı.

Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir.

Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun nikahından bir fotoğraf

İnanoğlu ile evliliğinden sonra Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı, hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir.

Gülşen Bubikoğlu,Türker İnanoğlu ve Hülya Avşar

İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur.

Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden ilgi görmüştür.

Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu

28 Aralık 1977 yılında kızları Zeynep İnanoğlu dünyaya geldi.

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir ile evli.

Yer aldığı yapımlar;