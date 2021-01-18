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Gülşen Bubikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Bubikoğlu'nun biyografisi...

Gülşen Bubikoğlu, Ses dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinema hayatına giriş yapmıştır. Türker İnanoğlu'nun desteğiyle Yaban filminin başrolünde oyunculuk deneyimini yaşayan Gülşen Bubikoğlu, bu tecrübesinin ardından onlarca yapımda boy göstermiştir. İşte, merakla araştırılan Gülşen Bubikoğlu'nun hayatı ve oynadığı yapımlar hakkında bazı bilgiler...

Genel 18.01.2021, 13:13
2002
Gülşen Bubikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Bubikoğlu'nun biyografisi...

Çoğumuzun Ah Nerede filmi ile tanıdığı Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nun yaşamı ve hakkındaki bilgiler doğal olarak merak ediliyor. İşte Yeşilçam'ın efsane güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun yaşam hikayesi...

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde dünyaya gelmiştir. Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 1971'de Fatih Kız Lisesini bitirdi.

L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı.

Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir.

Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun nikahından bir fotoğraf

İnanoğlu ile evliliğinden sonra Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı, hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir.

Gülşen Bubikoğlu,Türker İnanoğlu ve Hülya Avşar

İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur.

Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden ilgi görmüştür.

Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu

28 Aralık 1977 yılında kızları Zeynep İnanoğlu dünyaya geldi.

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir ile evli.

Yer aldığı yapımlar;

Yıl Başlık Rolü Notlar
1973 Yaban Alev Özkan
Bitirimler Sosyetede Peri
1974 Mahçup Delikanlı Sema Akgünlü
100 Lira ile Evlenilmez Gülşen
Cici Kız Ayşim Somer
Reisin Kızı Gülten
Ayrı Dünyalar Aslı
Yaz Bekarı Leyla Güneş
1975 Şafakta Buluşalım Gülben
Üç Kağıtçılar Cemile
Ah Nerede Zehra
Ah Bu Gençlik Cemile
Evcilik Oyunu Nazlı
1976 Kader Bağlayınca Zeynep
Sıralardaki Heyecan Gülşen
Ne Umduk Ne Bulduk Zeynep
Baş Belası Ayşe
1977 Ölmeyen Şarkı Çiğdem
Bizim Kız Zeynep Arda
1978 İşte Bizim Hikayemiz Sevgi
Vahşi Gelin Necmiye
1979 Mücevher Hırsızları Sincap Yasemin
Canikom Bahar
1980 Renkli Dünya Zeynep Demir
Tanrı'ya Feryat Selda
1981 Gırgıriyede Şenlik Var Gülliye
Gırgıriye Gülliye
1982 Görgüsüzler Gül
Leyla ile Mecnun Leyla
O Kadın Gönül
Kördüğüm
Gülşen
1983 Gırgıriyede Cümbüş Var Gülliye
İhtiras Fırtınası Şeref
1984 Gırgıriyede Büyük Seçim Gülliye
Alev Alev Alev
1985 Paramparça Ümran Koçer
1986 Savunma Handan Çelik
Kıskıvrak Reyhan
1988 Kurtar Beni Ayten Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Kızım ve Ben / Gurbet Kadını Reyhan Olcay
1989 Suçlu Fatma Kara
Dehşet Gecesi
1990 Madde 438 Naciye Tuna
1993 Zirvedekiler Zeynep
1998 Affet Bizi Hocam Zeynep

#hayatı #biyografisi
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