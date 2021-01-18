Gülşen Bubikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Bubikoğlu'nun biyografisi...
Gülşen Bubikoğlu, Ses dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinema hayatına giriş yapmıştır. Türker İnanoğlu'nun desteğiyle Yaban filminin başrolünde oyunculuk deneyimini yaşayan Gülşen Bubikoğlu, bu tecrübesinin ardından onlarca yapımda boy göstermiştir. İşte, merakla araştırılan Gülşen Bubikoğlu'nun hayatı ve oynadığı yapımlar hakkında bazı bilgiler...
Çoğumuzun Ah Nerede filmi ile tanıdığı Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nun yaşamı ve hakkındaki bilgiler doğal olarak merak ediliyor. İşte Yeşilçam'ın efsane güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun yaşam hikayesi...
Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde dünyaya gelmiştir. Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 1971'de Fatih Kız Lisesini bitirdi.
L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı.
Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir.
Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun nikahından bir fotoğraf
İnanoğlu ile evliliğinden sonra Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı, hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir.
Gülşen Bubikoğlu,Türker İnanoğlu ve Hülya Avşar
İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur.
Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden ilgi görmüştür.
Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu
28 Aralık 1977 yılında kızları Zeynep İnanoğlu dünyaya geldi.
Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir ile evli.
Yer aldığı yapımlar;
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1973
|Yaban
|Alev Özkan
|Bitirimler Sosyetede
|Peri
|1974
|Mahçup Delikanlı
|Sema Akgünlü
|100 Lira ile Evlenilmez
|Gülşen
|Cici Kız
|Ayşim Somer
|Reisin Kızı
|Gülten
|Ayrı Dünyalar
|Aslı
|Yaz Bekarı
|Leyla Güneş
|1975
|Şafakta Buluşalım
|Gülben
|Üç Kağıtçılar
|Cemile
|Ah Nerede
|Zehra
|Ah Bu Gençlik
|Cemile
|Evcilik Oyunu
|Nazlı
|1976
|Kader Bağlayınca
|Zeynep
|Sıralardaki Heyecan
|Gülşen
|Ne Umduk Ne Bulduk
|Zeynep
|Baş Belası
|Ayşe
|1977
|Ölmeyen Şarkı
|Çiğdem
|Bizim Kız
|Zeynep Arda
|1978
|İşte Bizim Hikayemiz
|Sevgi
|Vahşi Gelin
|Necmiye
|1979
|Mücevher Hırsızları
|Sincap Yasemin
|Canikom
|Bahar
|1980
|Renkli Dünya
|Zeynep Demir
|Tanrı'ya Feryat
|Selda
|1981
|Gırgıriyede Şenlik Var
|Gülliye
|Gırgıriye
|Gülliye
|1982
|Görgüsüzler
|Gül
|Leyla ile Mecnun
|Leyla
|O Kadın
|Gönül
|Kördüğüm
|
|1983
|Gırgıriyede Cümbüş Var
|Gülliye
|İhtiras Fırtınası
|Şeref
|1984
|Gırgıriyede Büyük Seçim
|Gülliye
|Alev Alev
|Alev
|1985
|Paramparça
|Ümran Koçer
|1986
|Savunma
|Handan Çelik
|Kıskıvrak
|Reyhan
|1988
|Kurtar Beni
|Ayten
|Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
|Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
|Reyhan Olcay
|1989
|Suçlu
|Fatma Kara
|Dehşet Gecesi
|1990
|Madde 438
|Naciye Tuna
|1993
|Zirvedekiler
|Zeynep
|1998
|Affet Bizi Hocam
|Zeynep
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12