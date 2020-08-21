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Güleda’nın babası: "Kızımın kabrine gidip ona bu kararı söyleyemedim"

ISPARTA'DA ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GÜLEDA CANKEL'İN KATİLİ ZAFER PEHLİVAN'A MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMESİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNAN BABA MUSTAFA CANKEL, EN BAŞINDAN BERİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI BEKLEDİKLERİNİ ANCAK MAHKEMEDE BUNUN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Genel 21.08.2020, 14:11
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Güleda’nın babası: "Kızımın kabrine gidip ona bu kararı söyleyemedim"

Isparta’da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel’in katili Zafer Pehlivan’a müebbet hapis cezası verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan baba Mustafa Cankel, en başından beri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklediklerini ancak mahkemede bunun yerine getirilmediğini söyledi.

Güleda Cankel’in katili Zafer Pehlivan’a müebbet hapis cezası verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan baba Mustafa Cankel, "Isparta’da kızım Güleda Cankel’in öldürülmesi ile ilgili dördüncü duruşmamız, fiili olarak üçüncü duruşmamız karara bağlandı. Ama bizi tatmin edecek bir karar verilmedi. İddia makamı savcı dosyası tasarlayarak, eziyet çektirerek, canavarca hisle öldürme suçundan dava dosyamız açıldığı halde, sadece kasten öldürmekten karara bağladılar. Başından beri böyle bir kararın çıkmasını beklemiyorduk. Ağırlaştırılmış müebbet çıkacak diye bekliyorduk. Çünkü dava dosyasının içeriği, deliller, sanığın itirafları bu yöndeydi. Bu karar bizi ve toplumu çok üzdü. Diğer canilerin önünü açmış, bir nevi mükafat verilmiş oluyor. Sonuçta kızım geri gelmeyecek ve ne kadar ceza alsa bizi tatmin etmeyecek. Üzüntümüzü hafifletmeyecek fakat ağırlaştırılmış müebbet verilseydi biraz daha buruk bir sevincimiz olacaktı. Şimdi istinaf ve yargıtay var. Sonuna kadar davamızın arkasındayız. İnşallah bir üst mahkeme bu dosyada apaçık görülen somut delil ve itirafları görür. İnşallah dava sonucumuz değişir" dedi.

Cankel, "Dava sonucu o kadar üzdü ki beni, çıkışta kızımın kabrine ziyarete gidince ona bunu nasıl haber edeceğimi, eşime bunu nasıl söyleyeceğimi çok düşündürdü. Gidemedim. Eşime de haber veremedim" diye konuştu.

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