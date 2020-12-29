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Güçlü alt yapı için temiz çevre yatırımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon 500 bin TL harcanarak yaptırılacak ve Emet çayı ile mevcut Deveci Konağı Barajı’nın su kalitesinde iyileşme sağlayacak olan Harmancık Atık Su Arıtma Tesisi’nin temeli törenle atıldı.

Genel 29.12.2020, 12:05
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Güçlü alt yapı için temiz çevre yatırımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon 500 bin TL harcanarak yaptırılacak ve Emet çayı ile mevcut Deveci Konağı Barajı’nın su kalitesinde iyileşme sağlayacak olan Harmancık Atık Su Arıtma Tesisi’nin temeli törenle atıldı.

Bursa’nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle yeraltı ve yer üstü yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırdığı 10 adet atıksu arıtma tesisinin ardından yaklaşık 14 milyon 500 bin TL’ye mal olacak Harmancık Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmalarına törenle start verdi. Harmancık merkez, Ballısaray, Bekdemirler, Ece ve Kepekdere mahallelerine hizmet vermesi planlanan tesis, yaklaşık 10 dönüm alan üzerine konuşlandırıldı. Tesis, günlük ortalama 3 bin 109 metreküp kapasiteli azot ve fosfor gideriminin sağlandığı, ilave olarak kum filtreleri ve UV dezenfeksiyon sistemine sahip ileri biyolojik arıtma prosesine sahip. Proje tamamlandığında, bölgedeki atık sular toplanarak arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarjı kontrollü bir şekilde yapılacak. Emet Çayı ve mevcut olan Deveci Konağı Barajı su kalitesinde iyileşme sağlanacak.

Dağ yöresine her konuda destek

Harmancık Atık Su Arıtma Tesisinin temel atma törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten ve Zafer Işık, Harmancık Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve bölge halkı katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin köyden kente göçün önüne geçebilmek, ilçelerin kendi değerleriyle ve zenginlikleriyle gelişmesine ön ayak olmak için projeler üretip hayata geçirdiğini söyleyen Başkan Aktaş, her bölgenin ihtiyacına yönelik projeleri geliştirip özellikle üretim kapasitesinin artırılmasına özen gösterdiklerini belirtti. Harmancık’ta ulaşım, altyapı, tarihi mirası koruma, çevre düzenlemeleri gibi konularda Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Harmancık’a BUSKİ marifetiyle yapılan 43 bin 112 metre içme suyu hattı, 31 bin metre kanalizasyon hattı, 11 bin 300 metre yağmursuyu hattı, 7 adet depo, asfalt ve yama çalışmalarıyla birlikte toplam 33 milyon 200 bin TL harcandı. Ulaşım çalışmaları kapsamında 6 bin 500 metre sıcak asfalt, 34 bin metre sathi kaplama, 33 bin 200 ton ocak malzemesi, 29 bin 800 metrekare parke temini, 2 bin 112 metre oto korkuluk çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmaların toplam maliyeti ise 14 milyon 120 bin TL. İlçemize bağlı mahallelerin mezarlıklarında, okullarında, cami ve çevrelerinde düzenleme çalışmaları yaptık. Kent mobilyaları üretim merkezinden eko turizm tesisi yapımına kadar farklı çalışmaları hayata geçirdik” dedi.

17 ilçede çalışmalar sürüyor

Gerçek manada gelişmişliğin ve çağ atlamanın gereği olan önemli bir altyapı yatırımını hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Proje, yaklaşık 10 dönüm alan üzerine konuşlandırıldı. Projenin finansmanı, su kanalizasyon ve altyapı projeleri (SUKAP) kapsamında genel bütçeden tutarın yüzde 50’si hibe olarak İller Bankası tarafından ihale edildi. Kalan kısmı öz kaynaklardan karşılanacak. Tesisin, 540 günde Mart 2022’de tamamlanmasın planlanıyor. Ama bizim hayalimiz inşallah 2021 sonunda projeyi bitirmek. Projenin maliyeti ise KDV dahil 14 milyon 500 bin liradır. Birileri konuşur, dedikodu yapar ama bizler şehirlerimizde ne yapabileceğimizin derdi ve heyecanı içerisindeyiz. Pandemi sürecinde bile yatırımlarımızı kesmiyoruz. Devletin ve Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarını ilçelerimize kullandırıyoruz. İnsanlarımızın pırıl pırıl şehirlerde yaşamasını istiyoruz. 17 ilçenin tamamında çalışmalar sürdürülüyor. Projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Milletvekilleri adına söz alan Zafer Işık ise devletin ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hız kesmeden tüm ilçelerde desteğinin sürdürdüğünü belirterek projelerde emeği geçenleri tebrik etti.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, her konuda kendilerine destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve milletvekillerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş tarafından konuklara tablo üzerinde proje hakkında bilgi verildi.
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