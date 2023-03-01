GSB’ye bağlı yurtlarda konaklayan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarda misafir edilen depremzedelerin yemek, eğitim, sağlık, kuaför gibi birçok ihtiyaçcı tesis içerisinde karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden 11 il doğrudan etkilendi. Depremden etkilenen illerde yaşayan, evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar; farklı illerde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait erkek ve kız öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.

Deprem bölgesinden Ankara’ya getirilen yaklaşık 2 bin 500 kişi, Valilik koordinasyonunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsünde bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarında konaklıyor. Tesis içerisinde, nakilleri Ankara’ya taşıyan öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda geçici olarak kurulan anasınıfı, ilkokul ve ortaokullarda eğitim görüyorlar. Başta lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, hazırlanan çalışma odalarında gönüllü eğitmenler eşliğinde ders çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tesiste hizmet vermesi için görevlendirilen gönüllüler, 3-8 yaş aralığındaki depremzede çocukları oyun odasında çeşitli etkinliklerle eğlendiriyor.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı koordinesinde tesis içerisinde sağlık ihtiyaçların giderilmesi için kurulan revirde depremzedeler ücretsiz olarak sağlık hizmeti alıyor.