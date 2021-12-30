Green for Growth Fund'dan Garanti BBVA'ya özel yeşil finansman eğitimi

İSTANBUL (AA) - Sürdürülebilir finans konusunda önemli çalışmalara imza atan Garanti BBVA, Green for Growth Fund (GGF) Teknik Destek Tesisi ve Yenilenebilir Enerji Akademisi (RENAC) ile işbirliği yaparak, bankaya özel "Yeşil Finansman Uzmanı" eğitimini hayata geçirdi.

Garanti BBVA açıklamasına göre, eğitimle farklı bölgelerde kredi yetkilisi, kredi uzmanı ve diğer konularda görev yapan 30 Garanti BBVA çalışanının teknik uzmanlığının artırılması amaçlanıyor.



Garanti BBVA'ya özel geliştirilen bu eğitim, konut, KOBİ ve diğer uygun projelerdeki yeşil finansman kullanımının teşvik edilmesini amaçlıyor. Türkiye pazarında deneyimli bir danışmanın desteğiyle ülkemize özel olarak uyarlanmış eğitim canlı seminerler ve vaka çalışmalarını içeriyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Aydın Güler, "Dünyamızın geleceği adına devletlerin ve şirketlerin en önemli gündem maddesi Yeşil Dönüşüm...Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı için bankaların yeşil tahvil ürünlerini yaygınlaştırması ve teşvik etmesi gerekiyor. Garanti BBVA olarak, 15 yıldan uzun süredir sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için çalışıyoruz. Ülkemizde sürdürülebilir finans piyasasının gelişmesinde öncü rol üstlenerek dünyanın ihtiyacı olan yeşil ve sosyal iyileşmeye katkıda bulunuyoruz. Kurduğumuz kredi yapılarına da sürdürülebilirliği entegre ederek müşterilerimize, sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda kaydettiği gelişmeler doğrultusunda, kredi faizlerinde indirim sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler ayrıca müşterilerin iş yapış şekillerini daha sürdürülebilir ve yeşil olmaya teşvik edecek mekanizmalar geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tıpkı bir danışman gibi gerekli yerlerde daha bilinçli kararlar almaları için çalışıyoruz. Çalışanlarımız için planladığımız 7 ay sürecek bu eğitim de Garanti BBVA'nın GGF ile ilişkisini farklı bir boyuta taşıyor. GGF'nin uzun yıllar sonra bir finans kuruluşuna bu kadar geniş kapsamlı bir eğitim vermesi, bir anlamda bankamızın sürdürülebilir finans konusundaki yetkinliğini de teyit ediyor. GGF ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde sürdürülebilir finansman konusunda daha da uzmanlaşacağız. Teknik uzmanlığı artan çalışma arkadaşlarımızla ülkemizdeki yeşil projelere daha fazla odaklanarak en uygun finansman yapısını sağlayabileceğiz."