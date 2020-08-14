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Göztepe Şehir Hastanesinin son durumu havadan görüntülendi

GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİNİN SON DURUMU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Genel 14.08.2020, 09:24
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Göztepe Şehir Hastanesinin son durumu havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatı tamamlandı. İnşaat çalışmaları sona eren hastane havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığının İstanbul’daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesinin Eylül ayının içerisinde açılacağını duyurmuştu. İstanbul’un modern hastanelerinden olacak olan bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1. etabı tamamlandı.

1972 yılında hizmete giren ve sadece Kadıköy’ün değil, Anadolu yakasının sağlık merkezlerinden biri olan Göztepe Şehir Hastanesi, yeni binanın hizmete girmesiyle büyük değişim yaşayacak. Eskinin "Göztepe SSK"sı olarak bilinen hastane, yenilenme projesi kapsamında yılda 1,5 milyon ayakta hastaya, 50 bin de yatılı hastaya hizmet sunacak. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan hastane proje olarak geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan Okmeydanı Şehir Hastanesinin aynısı olması ve Türkiye’nin depreme dayanıklı hastanelerinden biri olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesinin gelecek ay açılışının yapılmasının planlandığını duyurmuştu. Toplamda bin yatak kapasiteli hastanenin 1. etabı 688 yataktan oluşuyor. Proje, 13 katlı ve 3 blok olarak inşa ediliyor. 256 bin metrekarelik alanda inşaatı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak altyapı ve teknolojik donanıma sahip. Ayrıca Göztepe Şehir Hastanesi, hizmet vereceği alan olarak Anadolu yakasının en büyük ve işlevsel hastaneleri arasında olma özelliğini taşıyor. Yeni yapıda yüzde yüzü tamamlanan hastanenin ilave bir kısım daha eklenecek sonra hastane tam kapasiteye ulaşmış olacak. Hastane günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde İstanbullulara hizmet verecek.

Göztepe Şehir Hastanesinin yeni binasının teknik kapasite olarak 1. etabında; hasta yatak kapasitesi 688, yoğun bakım hasta yatak kapasitesi 91, acil müdahale hasta yatak kapasitesi 42, tıbbi koruma, hasta yatak kapasitesi 31, PACU hasta yatak kapasitesi 31, enfeksiyon hastalıkları hasta yatak kapasitesi 18, mahkum hasta yatak kapasitesi 8, poliklinik oda sayısı 176, ameliyathane sayısı 27, konsültasyon oda sayısı 176, helikopter pisti 1, 906 otopark kapasitesiyle Türkiye’nin örnek hastanelerinden biri olacak.

Öte yandan, İstanbul’un en modern hastanelerinden olacak olan Göztepe Şehir Hastanesi 20 ameliyathanesi, 1 adet doğum ameliyathanesi, 40 doğum odası, 231 poliklinik odası, 15 laboratuvar odası, 15 MR odası, 8 röntgen odası, 3 tomografi odası, 5 ultrason odası, 26 görüntüleme odası, 28 asansörden oluşacak. İnşaatı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi drone ile havadan görüntülendi.

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