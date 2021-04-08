Gözleri görmeyen yaban keçisi, Aydın’da tedavi edilecek

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda tedaviye muhtaç halde bulunan ve gözleri görmeyen yaban keçisi tedavi için Aydın’a getirildi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi’nde kontrole alınan keçi, tedavisinin ardından doğal hayatına geri dönecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yaban hayatın korunması açısından çalışmalarına devam ediyor. Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda bulunan ve gözleri görmeyen yaban keçisi, ekipler tarafından tedavi ve rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla ADÜ Veteriner Fakültesi’ne teslim edildi. Yaban keçisinin tedavi ve rehabilitasyon süreci sonunda Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda doğaya bırakılacağı bildirildi.

Keçinin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren ADÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Hasan Erdoğan, "Keçimiz dün bize Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından teşhis ve tedavi amacı ile değerlendirilmek üzere getirildi. Yapılan klinik ve laboratuvar değerlendirmemizde ve Cerrahi Anabilim Dalı ile körlüğü ile yapmış olduğumuz konsültasyon neticesinde geçirmiş olduğu bir hastalığa bağlı olarak bir körlük durumunun söz konusu olduğunu ve genel sağlık durumunun körlük dışında gayet iyi olduğunu tespit ettik. Gerekli ileri tetkiklerin yapılması için farklı birim ve merkezlerden yardım almaya devam ediyoruz. Keçimizde bu körlüğe neden olan durumun açığa çıkartılması için gerekli aşamaları kaydetmeyi planlıyoruz. Bu körlüğün kalıcı olduğu yönünde cerrahiden bir konsültasyon neticesinde aldığımız bildirim var. Biz iç hastalıkları yönünden bu geçirmiş olduğu hastalığın ne olabileceği açısından tetkiklerimize devam ediyoruz. Körlüğü de maalesef kalıcı olacak gibi gözüyor. Bu nedenle tedavisinin ardından da bir rehabilitasyon merkezine de aktarılması ile ilgili dekanlık nezdinde girişimlerimiz sürüyor" dedi.

Keçinin boynuzunun birinin kırık olduğunu ifade eden Erdoğan, "Doğada yaşadıkları için net bir yaş tayini yapabilmemiz söz konusu değil. Ancak bize bildirilen bilgiler ışığında ortalama olarak 5 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Yaşadığı travmatik değişikliklerle ilgili de boynuzunun birinde de bir kırık mevcut. Ancak bu eski bir kırık. Daha önce dışarıda da müdahale görmüş" diye konuştu.

Yaklaşık 5-6 yıl önce de o bölgeden bazı keçilerin tedavi amaçlı fakülteye getirildiğini kaydeden Erdoğan, "Bundan 5-6 yıl önce söz konusu bölgedeki keçilerde bir bulaşıcı hastalığın varlığı ile ile ilişkili hastalar gelmişti. Onlarla ilgili yapılan tetkiklerde virolojik açıdan yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda salgın ve bulaşıcı bir hastalığın olabileceği yönünde durumlar söz konusu olmuştu. Ancak sonra hastalık kendiliğinden kayboldu. Biz de önlem amacı ile devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek net tanıya gitmeye çalışıyoruz. Özellikle Muğla bölgesinde bu keçilerimiz yaygın. Zaman zaman bölge halkı da bu tür yaralı hayvanları gördüklerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile güçlü bir iletişim içerisine giriyorlar. Söz konusu canlılarımızın hayata tutunmasına yardımcı olmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullanarak, Muğlalı vatandaşlara da duyarlılıkları için teşekkür etti.