Gözaltına alındığını zannetti, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı

Kayseri’de polis ekipleri, 20’inci yaş gününde evden çıkamayan Celal Yıldız’a sürpriz doğum günü hazırladı. Kapısında polisi görünce neye uğradığını şaşıran Celal, apartmanın önünde doğum günü pastasını görünce mutluluktan havaya uçtu.

Kayseri’de yaşayan Duygu Yıldız, 20 yaşına giren oğlunun sokağa çıkma yasağından dolayı evden çıkamadığını ve oğluna moral vermek için doğum günü sürprizi yapmak istediğini söyleyerek, polis ekiplerinden yardım istedi. Gelen telefon üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Celal Yıldız’a unutamayacağı bir doğum günü sürprizi hazırladı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Celal Yıldız’ın evine giden ekipler, bir konu üzerine Yıldız ile görüşeceklerini söyleyerek kimliğini aldı. Ardından Celal Yıldız’ı polis otosuna davet eden ekipler, genç ile beraber aşağı indi. Bu sırada meraklı gözlerle ne olduğunu anlamaya çalışan genç, aşağı inince polis sirenleri arasında kendisi için hazırlanan pasta ile karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran genci komşuları da pencerelerden balon atarak alkışladı.

Düzenlenen sürprizin kendisi için güzel bir anı kalacağını dile getiren Celal Yıldız, “20 yaşına girdim ama karar 1 Ocak olduğu için dışarıya çıkamıyorum. Polis ekiplerimize çok teşekkür ederim. Aileme ve komşularıma çok teşekkür ederim. Komşularımda yukarıdan bana eşlik ettiler. Benim için çok güzel bir anı oldu. Polisleri karşımda gördüğümde bir olay yaşamıştık, onu sordular. Daha sonra asker kaçağı olup olmadığımı sordular ve ekip arabalarına almak istediler. Bir korku oldu ama delikanlılıktan belli etmedim. Şu anda da çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Eroğlu da, “Celal kardeşimizin ailesi Kayseri İş Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek doğum günü sürprizi yapmamızı istediler. Bizde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak kendilerini kırmadık, kardeşimizin doğum gününü kutladık” dedi.