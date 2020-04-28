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Görsel şölen sunan lalelerin güzellikleri karşılıksız kaldı

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE, VATANDAŞLAR KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA SEKAPARK'I ZİYARET EDEMEYİNCE LALELERİN GÖRSEL ŞÖLENİ KARŞILIKSIZ KALDI.

Görsel şölen sunan lalelerin güzellikleri karşılıksız kaldı

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE, VATANDAŞLAR KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA SEKAPARK'I ZİYARET EDEMEYİNCE LALELERİN GÖRSEL ŞÖLENİ KARŞILIKSIZ KALDI.

28 Nisan 2020 Salı 11:29
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Görsel şölen sunan lalelerin güzellikleri karşılıksız kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında Sekapark’ı ziyaret edemeyince lalelerin görsel şöleni karşılıksız kaldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi sınırları içinde bulunan 600 dönümlük arazi üzerine kurulu Sekapark’ta açan laleler güzellikleri ile büyülüyor. İzmit Körfezi manzarasına sahip parka Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl ekilen laleler, bu yıl da doyumsuz görüntüler oluşturdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle vatandaşların girişinin yasaklandığı Sekapark boş kaldı. Vatandaşlar parkı ziyaret edemeyince laleler güzelliklerini sergileyemedi. Rengarenk lalelerin oluşturduğu doğal güzellik ise havadan görüntülendi.

Görüntülerde, rengarenk açan laleler ile oluşturulan figürlerden biri olan Türk bayraklı asker figürü, gökyüzünü selamlıyor.

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