Görme engelli Esma’ya ilçe müftülerinden anlamlı hediye

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan ve 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangında Kur’an-ı Kerim’i yanan görme engelli Esma Edanur Karadaş’a Merzifon ve Gümüşhacıköy Müftüleri, Braille alfabesiyle yazılmış Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Gümüşhacıköy’e bağlı Pusacık köyünde çıkan ve 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangını fark ederek anneannesinin hayatını kurtaran yüzde 80 görme engelli 14 yaşındaki Esma Edanur Karadaş, sürekli okuduğu Kur’an-ı Kerim’ini kurtaramamıştı. Bu olaydan haberdar olan Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan ve Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Ayrancı, kolları sıvadı. Kısa sürede Türkiye Diyanet Vakfı yayımlarından çıkmış 6 ciltlik Braille Kur’an-ı Kerimi temin eden Pehlivan ve Ayrancı, Karadaş’a teslim etti.

Kur’an-ı Kerim’i büyük sevinç içinde alan Esma, 6 ciltlik Braille Kur’an-ı Kerim’den Yasin-i Şerifi bulup okumaya başladı. Duygu dolu anlar yaşayan Esma ve ailesi, “Devletimiz ve milletimiz var olsun" diyerek dua etti.