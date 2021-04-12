Görevi sona eren Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Irak’ta görevi sona eren Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Bağdat’taki Barış Sarayı’nda görevinin sona ermesi dolayısıyla Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabul ettiği bildirildi. Yıldız’ın Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde oynadığı rolden övgüyle söz eden Salih, yeni görevinde Yıldız’a başarılar diledi. Görüşmede, iki dost halkın çıkarları doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkileri tüm alanlarda geliştirme yollarının ele alındığı aktarıldı. Salih ile Yıldızın bölgedeki gelişmeleri ele aldıkları kaydedilen açıklamada, Salih’in bölgede barışın sağlanması, gerilimin düşürülmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çektiği belirtildi.