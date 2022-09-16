Görevi başında öldürülen güvenlik görevlisi için Kadıköy’de basın açıklaması gerçekleştirildi

Esenyurt’ta görev yaptığı hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan ve bıçaklanarak hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için Kadıköy’de basın açıklaması gerçekleştirildi. Özsağlık İş Sendikası 1 No Şube Başkanı Murat Kaytaran, "Bugün duyduğumuz öfke, duyduğumuz üzüntü kadar büyük” dedi.

Esenyurt’ta iddiaya göre hastanede güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın ’sessiz olun’ şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları, güvenlik görevlisi Okudan’ı boynundan bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için Kadıköy’de basın açıklaması gerçekleştirildi. Özsağlık İş Sendikası 1 No Şube Başkanı Murat Kaytaran yaptığı açıklamada, “Bizler sağlık çalışanları olarak evden çıkarken, ailelerimizle ve çocuklarımızla helalleşerek kurumlarımıza geliyoruz. Bu psikoloji ile sağlık hizmeti vermeye, destek hizmeti vermeye, güvenlik ve asayişi uygulamaya çalışıyoruz. Bugün duyduğumuz öfke, duyduğumuz üzüntü kadar büyük. Mesai arkadaşları olarak acımızın tarifi yok. Eli kanlı sokakta gezen suç makinesi katiller yüzünden bugün Tuğrul Okudan kardeşimiz bu dünyaya veda etti. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.