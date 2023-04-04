Gönüllü kuaför deprem bölgesinde ekibiyle ücretsiz saç kesip, bakım yaptı

Kuaför Yakup Yıldır, kendi ekibi ve sosyal medyadan haberleştiği meslektaşlarıyla Hatay ve Kahramanmaraş’ta depremzede çocukların saçlarını kesip, tüm bakımlarını yaparak, çocuklara oyuncaklar dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerin ardından Hatay ve Kahramanmaraş’a gönüllü giden ünlülerin Yıldır, Katar hükümetinin Hatay Reyhanlı’da kurduğu ‘Yetim Çocuklar Prefabrik kentte’ kalan depremzede ve savaş mağduru çocukların kişisel bakımlarıyla ilgilenip saçlarını kesti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Katar’ın katkılarıyla kurulan ‘Prefabrik kente’, Yıldır ve ekibi gönüllü olarak geldi. Gelen ekip buradaki hem depremzede hem savaş mağduru çocukların kişisel bakımlarını yapmaya başladı ve yanlarında getirdikleri oyuncakları çocuklara dağıttı.

Yıldır, İstanbul ve Lüleburgaz’daki kuaförlerinin kapılarını da depremzedeler için açtı ve burada depremden etkilenen vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor. Yıldır, “Hatay Reyhanlı yetim köyünde depremde ve savaşta ailelerini kaybetmiş, kimsesiz kalmış çocuklarımızın ilk olarak saçlarını kestik, yaklaşık 900’e yakın kız ve erkek olmak üzere çocuklarımızın, o güzel masumlarımızın tüm kişisel bakımlarını yaptık, belki de en çok ihtiyaçları olan şeydi diyebilirim. Daha sonra yine Hatay’da bize gösterilen depremde ailelerini kaybetmiş, evleri yıkılmış çocuklarımızın saçlarını kesip onların mutluluğuna ortak olduk. Bölgeye giderken yanımızda getirdiğimiz oyuncak ve ihtiyaçları olan birçok malzeme daha dağıttık. Hatay’dan dönüşte Kahramanmaraş’a da uğradık ve yine oradaki çocuklarımızın kişisel bakımlarıyla ilgilenip ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttık. Kendi ekibim ve sosyal medyada haberleştiğimiz birçok kuaför arkadaşlarımızla beraber bu yolda çocuklarımızı sevindirdiğimiz, onları ufakta olsa mutlu ettiğimiz için ben de mutluyum. Rabbim bir daha böyle acı yaşatmasın” dedi.