Gömeç Sualtı Heykel Galerisi açıldı

Balıkesir’in değerleri ve mitolojik kahramanları, Ege Denizi’nin en güzel koylarından Gömeç Gemiyatağı, Tilki ve Güvercin Koyu’nda oluşturulan Gömeç Su Altı Heykel Galerisi’nde dalış tutkunları için sergilenecek.

Balıkesir’in değerleri temasıyla, heykeltıraşların elinde şekillenen Marmara mermerleri, Ege Denizi’nin en güzel koylarından olan Gömeç İlçesi Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Gemi Yatağı Koyu Güvercin ve Tilki Koyları karşısında sualtı güzellikleriyle buluştu. Heykeller, şehrin kültürel mirasını geçmişten günümüze taşıyarak Balıkesir’i tüm dünyaya tanıtacak. Birbirinden kıymetli sanatçıların yaptığı; Ömer Seyfettin’den Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a, Sarı Kız’dan Seyit Onbaşı’ya, zeytinden kuzuya, kadar Balıkesir’in birçok değeri ve mitolojik karakterlerin heykelleri, kısa bir süre önce 18 ve 22 metre derinliklerde oluşturulan alanlara indirildi. Ayrıca belirlenen noktalara atılacak yapay resifler ile sualtı dünyasının çeşitlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması beklenen sualtı galerisi ile Balıkesir, dalış meraklıları için bir cazibe merkezi haline gelecek.

Dalış tutkunlarının gözdesi olacak Gömeç Su Altı Heykel Galerisi’nde bir de sürpriz bir dalış gerçekleştirildi. Paletsiz kategoride tek nefeste dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi’ne de dalarak etkinliğe destek verdi.

Şahika Ercümen, “Açıkçası ben burasını görünce çok etkilendim. Balıkesir’in değerleri ve mitolojik karakterler çok güzel olmuş. İDA’dan Roma’ya diyoruz. Heykeller suyun altında çok daha cazibeli görünüyor” dedi.

Sualtı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, filme almak ve fotoğraflamak amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetlerini içine alan “Gömeç Su Altı Heykel Galerisi”, Balıkesir’de dalış turizmini geliştirme ve sportif balıkçılığı destekleme noktasında da önemli bir adım olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, kurum müdürleri Edremit ve Burhaniye Ticaret Odası temsilcileri katıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Hem olta balıkçılığı, hem dalış turizmi, hem amatör dalgıçlar, Şahika Hanım gibi aşağısını merak eden ve tüp kullanmak istemeyen insanlar için herkes için bir şeyler düşündük. Bunları tabii ki önümüzdeki yıllar içinde gerçekleştirebileceğiz. Çok paydaşlı olmamız ve önümüzdeki yılların içinde gerçekleştirilecek şeylerin bir anlamda garantisi oluyor" dedi.

Dalış meraklılarını Balıkesir’e davet eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Evet üç yıllık kısa bir süre içerisinde çünkü heykellerin yapılması yeterli miktarda olması. Bugün denize atılmış Balıkesir’i gerçekten merak edenlerin su altında da heykellerle mitolojik tarihten bugünün kahramanlarına; Cumhuriyeti yansıtan heykellerimize kadar hepsini görebilecekleri bir su altı galerisi. Herkesi görmeye davet ediyoruz” dedi.

Balıkesir’in turizmde bir kez daha “Ben varım” dediğinin altını çizen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Etkinliğimizi daha da güzelleştiren değerli misafirimiz Şahika Ercümen Hanım’a teşekkürlerimi bildirmek isterim. Özellikle böyle güzel özel bir faaliyeti daha özel hale getirdi. Marmara’dan Ege’ye ve buradan bütün Türkiye’ye, dünyaya şu mesajı veriyoruz. Temiz çevre, temiz dünya ve sürekliliği olan; sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla bugün Güvercin Koyu’nda, Gömeç’imizde heykelleri mavi sularla buluşturuyoruz. Orada resifler de var. Resiflerle heykellerle buluşacak. Bütün deniz canlıları da orada güçlenerek devamını sağlayacak. Turizm için de bir seçenek, yeni bir adım. Artık dalış turizmi için ilimizin gelişiminde çok önemli bir yer tutacak olan turizm çalışmalarının bundan sonrası için çeşitlendirilmesi, dalış turizminde olduğu gibi, sağlık turizminde olacağı gibi yeni adımlarla güçlenmesi için Balıkesir bir kez daha “ben varım” diyecek” dedi.