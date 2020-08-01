Gölette boğulan eşi ve kızının ardından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı
BİLECİK’TE PİKNİK İÇİN GİTTİKLERİ GÖLETTE BOĞULAN KIZINI KURTARMAK İSTERKEN KENDİSİ DE HAYATINI KAYBEDEN ANNE, ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ. OLAYIN ARDINDAN BABANIN EŞİ VE KIZI İÇİN SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDEN YAPTIĞI FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIM İSE YÜREKLERİ DAĞLADI.
Bilecik’te piknik için gittikleri gölette boğulan kızını kurtarmak isterken kendisi de hayatını kaybeden anne, çocuğu ile birlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından babanın eşi ve kızı için sosyal paylaşım sitesinden yaptığı fotoğrafları paylaşım ise yürekleri dağladı.
Olay, önceki gün Bilecik’te meydana geldi. Muhammed Solmaz, önceki gün eşi Dursun ve 2’si kız, 4 çocuğu ile birlikte piknik yapmak için Eskişehir’den, Bilecik Tarpak köyünde bulunan gölet kenarına gitti. Burada mangal yakan aile üyeleri gölet kenarında bir süre eğlendi. Sonrasında ise iddialara göre, Solmaz çiftinin gölet kenarında oynayan kızları bir anda suya düştü. Baba Muhammed Solmaz, küçük kızını sudan çıkarırken, eşi Dursun Solmaz ve 14 yaşındaki diğer kızları Cevahir Gül Solmaz gölette kayboldu. Anne ve kızın cansız bedenleri AFAD ve deniz polisi tarafından göletten çıkarıldı.
Anne ve kızı cansız bedenleri yapılan otopsinin ardından memleketleri olan Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesine gönderildi. Anne ve kızın cansız bedenleri kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Solmaz ve kızı Cevahir Gül Solmaz, yan yana defin edildi.
Öte yandan baba Solmaz’ın feci olayın ardından sosyal paylaşım sitesinden eşinin fotoğrafını koyarak ‘Canımın için yaktın gittin, mekanın cennet kabrin nur olsun’ ve kızı içinse ‘Neden kızım, neden bırakıp gittin beni?’ şeklindeki paylaşımı ise yürek dağladı.
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