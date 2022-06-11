Göle dönen yolda balık tutmaya çalıştı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. Mizah dolu anlar kameralara yansıdı.

Ankara’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaş Çankaya İlçesi Sıhhiye köprüsü altında su biriken yolda balık tutmaya çalıştı. O mizah dolu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.