Gölcük’ün kardeş şehri ’Nablus’

Kocaeli’de Gölcük Belediyesi ve Filistin Nablus Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

İmza töreni öncesinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçeye gelen Filistin Nablus Belediye Başkanı Dr. Sami Ahmad Hijjawi, Filistin Ankara Büyükelçiliği Müşaviri Rana Abu Sibaa ve Nablus Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Abdel Afo Aker’i belediye binası önünde karşıladı. Bir süre başkanlık makamında sohbet eden heyet, daha sonra kardeş şehir protokolünü imzaladı.

"Kardeşlik hukukunun üstün tutulduğu ilişkilerimiz var"

Kardeşlik protokolünden memnun olduğunu dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Filistin Devleti ve Türkiye arasında kardeşlik hukukunun üstün tutulduğu ilişkilerimiz var. Nablus Belediyesi, Gölcük Belediyesi ile benzer özellikleri taşıyan bir şehirdir. Kardeş şehir protokolünün imzasının iki ülke arasında hayırlı olmasını ve katkı sağlamasını ümit ediyorum. Gölcük halkının ve diğer ülke arasında ticari ilişkilerin yükseleceğini düşünmekteyim" dedi.

"Misafir değil, kardeş olarak geldik"

İmzaları atan Filistin Ankara Büyükelçiliği Müşaviri Rana Abu Sibaa, "Biz buraya misafir olarak değil, kardeş olarak geldik. Türkiye ve Filistin ilişkileri daha öncede vardı, şimdi kardeş olarak devam edecek. Türkiye, Filistin’e sürekli destek veriyor. Türkiye, Filistin’i devlet olarak tanıyan ilk ülkeler arasında geliyor. Siyasi ilişkiler iyi durumda. Ticari, siyasi ve kültür alanında birbirimize destek vereceğiz. Geçen ay 14 ticaret odasıyla imza atıldı. İki ülke arasındaki ilişkiler bize güç veriyor. Çok memnun olduk, Gölcük Belediyesi’nden sonra 5 belediyeyle daha imza atılacak. İki ülke arasında iyi ilişkiler var" diye konuştu.

"İlişkilerimiz uzun süre önce vardı"

Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Nablus Belediye Başkanı Sami Ahmad Hijjawi ise "Aramızdaki ilişkiler önemli ve kuvvetli. Nablus’ta Osmanlıya ait kültürler de var. Nablus’ta hastane, okul ve saat kulesi vardı, onları Osmanlı Devleti kurdu. Orada Türk doktorlar vardı. İlişkilerimiz uzun süre önce vardı. Bu kardeş protokolünden sonra aramızda her alanda iyi ilişkiler olmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hep Filistin’e ve vatandaşlarına destek verdi" şeklinde konuştu.