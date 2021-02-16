Gölcük Tabiat Parkı’nın masalsı manzarası havadan görüntülendi

Bolu’da, kısıtlama sebebiyle hafta sonu tatilcilerin gidemediği Gölcük Tabiat Parkı, hafta içi ziyaretçi akınına uğradı. Tatilcilerin keyifli anlar yaşadığı Gölcük’ün beyaz örtüyle kaplanmış masalsı manzarası ziyaretçileri hayran bıraktı.

Bolu’nun gözde turizm mekezi olan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, özellikle şehir dışından gelen tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu kısıtlama nedeniyle tabiat parkına gelemeyen tatilciler yaklaşık 1 metreye yakın kar kalınlığının olduğu eşsiz manzaraya sahip Gölcük’te keyifli anlar yaşadılar. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkında kartpostallık manzaranın tadını çıkaran tatilciler, donmuş göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek zaman geçirdiler.

Yılın 4 mevsimi yurtiçi ve yurtdışından binlerce tatilcinin tercih ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nın çevresinde bulunan çam ağaçlarının karla kaplı muhteşem manzarası havadan görüntülendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 derecelere kadar düşmesi sonrası buz tutan gölün ormanla bütünleştiği görüntüler tatilcileri mest etti.

Tekirdağ’dan ailesiyle birlikte tatil için Gölcük Tabiat Parkı’na gelen İsmail Sezer, “Dünya harikası bir yer. Çok kötü yollardan geldik ama gerçekten değdi. Herkesin bir defa gelip görmesi gerekiyor. Böyle bir yer yok. Olacağına da inanmıyorum. En güzel gününde gelmişiz herhalde. Pandemi günlerinde burada stres atmak istedik” dedi.

Hamdi Onduran ise, “Harika buldum. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Fırsatı olanın bir kışı burada geçirmesini isterim” şeklinde konuştu.