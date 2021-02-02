Gölcük Tabiat Parkı, güzel havayı fırsat bilen tatilcilerle doldu

Bolu’da, güzel havayı fırsat bilen tatilciler karların erimesiyle yeniden yeşil renge bürünen Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti.

Bolu’nun gözde turizm merkezi olan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, hafta içi olmasına rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu kısıtlama nedeniyle tabiat parkına gelemeyecek olan tatilciler güneşli havayı da fırsat bilerek Gölcük’te keyifli anlar yaşadılar. Karların erimesiyle yeniden yeşil rengine bürünen tabiat parkında kartpostallık manzaranın tadını çıkaran tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek zaman geçirdiler.

Yılın 4 mevsimi yurtiçi ve yurtdışından binlerce tatilcinin tercih ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nın çevresinde bulunan çam ağaçları üzerlerindeki karın erimesiyle yeniden yeşil rengine döndü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle üzerindeki buz tabakasının erdiği gölün ormanla bütünleştiği görüntüler tatilcileri mest etti.