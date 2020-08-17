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Gölcük depreminin 21’inci yıl dönümünde, Adana’da deprem tatbikatı
ADANA’DA, GÖLCÜK DEPREMİ’NİN 21’İNCİ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE AFAD, UMKE VE SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Genel 17.08.2020, 07:30
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Adana’da, Gölcük Depremi’nin 21’inci yıl dönümü nedeniyle AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Adana Acil ve Afet Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve sağlık ekiplerinin katılımıyla toplam 104 kişi ile AFAD il Müdürlüğünde saat 03.02 itibariyle deprem tatbikatı düzenlendi. Gölcük Depreminin 21’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tatbikatta, enkaz altında yaralı çıkarma, hasarlı binanın yukarısında mahsur kalan kişiyi kurtarma ve depremden dolayı oluşabilecek kimyasal sızıntıları önleme için KBRN çalışması yapıldı.
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