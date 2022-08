Gölbaşı Belediyesi’nden Kaymakam Bilgihan onuruna veda yemeği

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Kaymakamlığı iş birliği ile yaklaşık 5 yıldır ilçede kaymakamlık yapan Tülay Baydar Bilgihan onuruna veda yemeği düzenledi.

5 yıldır Gölbaşı’nda görev yapan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan görev süresinin dolması nedeniyle İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Bilgihan onuruna Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi ortaklığında veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Tülay Baydar Bilgihan ve Ramazan Şimşek’in yanı sıra Cumhuriyet savcıları ve hakimler, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Önder Irkılata, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, Ufuk Üniversitesi Rektörü, Atılım Üniversitesi Rektörü, siyasi parti ilçe başkanları, banka müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, mahalle muhtarları, özel işletme sahipleri, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in yaptığı konuşmada, Bilgihan’a çok şey borcu olduğunu belirterek, “7 Eylül 2017 tarihinde kaymakamımız Tülay Hanım göreve başladı. Kendisinde bir anne ruhu, bir hanımefendi ruhu vardı. En önemlisi bir devlet adabı vardı. Gölbaşı gerçekten kaymakamımızla yavaş yavaş yükselmeye başladı. Pandemi dönemi yaşadık, gece saat 2 buçukta öğrencilerimizi karşıladık. Çamur demedi, toz demedi, gecesini gündüzüne kattı. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak sizden Allah razı olsun diyorum. İyi ki bizimlesiniz” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan’ın yaptığı veda konuşmasında ise, Gölbaşı’nın kendisi için önemli bir yer olduğunu vurgu yaparak, “Hiçbir görev yerinde 5 yıl kalmamıştım. Gölbaşı’nda rekor kırmış olduk. Görevlerimizi yaparken her alanda çalışanlarla muazzam bir sinerji yakaladık. Bir ilçeyi ilçe yapan sadece bizler değiliz. Her bir siyasi partinin ilçe başkanları, eski yeni belediye başkanlarımızla hep birlikte el birliğiyle çalıştık. Yakın çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz görevi taşrada yaparız. Bu bir idealdir. Devletin birliği ve beraberliği için, Gölbaşı için söyleyeceğim iki şey var; sıkılmanız mümkün değil, muhteşem bir ilçe, ikincisi de bu muhteşemliği dışarda da anlatma yükümlülüğümüz var. Bayrağın dalgalandığı her yerde görev yapma şiarıyla çalışıyoruz. Gölbaşı için yapılacak bir şey, çalınacak bir kapı varsa ben oradayım, bunu belirtmek istedim” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan’a, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek günün anısına plaket takdim etti.