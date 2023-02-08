Gölbaşı Belediyesi, depremzedeleri Gölbaşı’nda konuk etme önerisi getirdi

Ankara Gölbaşı Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşları Gölbaşı’nda konuk etme önerisi getirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yapılan yardımların yanında depremzedeleri Gölbaşı’nda konuk etme önerisi getirdi. 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarabilmek ve zorlu kış şartlarında konaklama sorununa çare olmak için Gölbaşı’nda bağ-bahçe evleri olanlara seslenen Ramazan Şimşek, “Depremzede vatandaşlarımızı 6 ay süreyle bağ-bahçe evlerimizde konuk edelim” dedi.

Başkan Ramazan Şimşek, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiği şu günlerde dayanışma göstermenin yaraları sarmada çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Şimşek, “Bağ-bahçe evlerine sahip olan vatandaşlarımız, 6 ay süreyle bu yerleri depremde zarar görmüş vatandaşlarımızın konaklamaları için tahsis etmeleri halinde, Gölbaşı ailesinin seferberlik ve yardımlaşma ruhunun güzel bir örneğini ortaya koymuş olacaklar. Biz büyük bir aileyiz” diye konuştu.