Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Muhtarlar ve Oda başkanlarıyla çalıştay düzenledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, muhtarlar ve Oda başkanlarına Gölbaşı’nın geleceğine yön verecek projelerin yer aldığı çalıştay düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, muhtarlar ve oda başkanlarına Gölbaşı’nın geleceğine yön verecek projeleri ve bugüne kadar yapılan çalışmaları düzenlenen bir çalıştayda anlattı. Başkan Şimşek, istişare halinde bulunarak Gölbaşı’nı daha da güzelleştireceklerini vurguladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937’de tasarlamış olduğu ve tüm dünyaya örnek olan fikrini gururla hayata geçirdiklerini belirtti. Şimşek Gölbaşı Hobi Köy projesi ile tarım arazilerine sahip çıktıklarını ifade ederek, “Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüşerek projemizin startını verdik. Köy kahvesi, köy meydanı, ahır, kümes gibi hayvanların besleneceği alanlar ile bostan gibi birçok alanın da oluşturulacağı köyümüzde vatandaşlarımız doğal ortam ile buluşacak” şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü ana giriş kapısı, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü ve Ankara Üniversitesi Teknokent yerleşkesinin tam merkezinde, Gölbaşı Belediyesi’nin 11,000 metrekarelik kendi arazisi üzerinde inşa ettiği ‘Üniversiteliler Caddesi Projesi’nin’ hem Ankara hem de Gölbaşı için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Ramazan Şimşek “30 adet işyeri, sinema ve yaşam merkezinden oluşan içerisinde kendi yürüyüş caddesi ve meydanı bulunan, merkezinde üniversite öğrencileri ve Gölbaşılıların sosyal hayatını zenginleştirmeyi amaçlayan projemiz, 11,000 metrekarelik kendi arazisi üzerinde inşa ediliyor. Projemiz, tek katlı mağazaların çevrelediği araç trafiğine kapalı yürüme yolu cadde konseptinde bir açık hava ticaret ve sosyal yaşam merkezi formunda tasarlandı. Proje sayesinde Gölbaşı’nda yerleşik üniversite öğrencileri ve Gölbaşı halkı; açık hava konseptinde kendi mini meydanı ve sosyal yeşil alanları olan; öğrenciler ve vatandaşın tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal yaşam merkezine kavuşacak” açıklamasında bulundu.