Göl manzaralı ağaca baraka ev
TOKAT’IN REŞADİYE İLÇESİNDE GÖL KENARINDA BULUNAN AĞAÇ ÜZERİNE YAPILAN BARAKA GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde göl kenarında bulunan ağaç üzerine yapılan baraka görenlerin dikkatini çekiyor.
Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke beldesi yaylasında bulunan Topul Gölü doğaseverleri kendisine hayran bırakıyor. Gölün yanında bulunan armut ağacına yapılan baraka ise gölü gezmeye gelenlerin dikkatini çekiyor. Yöre sakinleri tarafından ağacın dalları üzerine yapılan tek kişilinin kalabileceği barakada demlik, ızgara, yatak gibi malzemeler bulunuyor. Üzeri branda ile kaplı mekanı inceleyen yöre sakinlerinden Hasan Erdoğdu, ağaçtaki manzaranın dikkat çekici olduğunu söyledi. Ağaç evin kim tarafından yapıldığını bilmediklerini ifade eden Erdoğdu, “Herhalde insanlardan biraz kaçmış. Yani kendine kafasını dinlemek için oraya böyle güzel bir ev yapmış. İlginç olanı göl manzaralı, ondan sonra meyvesi var, ağaçta dalından meyvesini koparıp yiyor. Ondan sonra burada kafasını dinliyor. Sakin, orman yanında yaşamak çok güzel, kuş sesleri arasında. Barınma ihtiyacını giderecek şekilde yapmış, sehpası var, süpürgesi var, ızgarası var, demliği var” dedi.
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