Göl çekildi kaynak pınarlar ortaya çıktı
İZNİK GÖLÜNDEKİ KURAKLIK SEBEBİYLE PINARLAR ORTAYA ÇIKTI
Bursa’da barajların yanısıra bir çok gölette yaşanan kuraklık alarmı Türkiye’nin 5.gölü olan İznik’te de yaşanıyor. İznik Gölü’nde suların çekilmesi ile birlikte sahillerde gölü besleyen kaynak pınarlar ortaya çıktı.
Son günlerde sık sık su seviyesindeki azalmalar ile gündeme gelen İznik gölünde suyun çekildiği kıyı bölgelerinde ortaya çıkan kaynak pınarlar görenleri şaşırtıyor. Özellikle ilçeye bağlı Boyalıca kasabası sahilinde ortaya çıkan kaynak pınarlardan akan soğuk su, Boyalıca’da ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlardan ilgi görüyor. Boyalıca sahil bölgesindeki kayanın içinden akan soğuk suyun debisi de dikkat çekiyor. Kaya içinden akan su, 5 litrelik bidonu yaklaşık 20 saniyede dolduruyor.
Amatör balıkçılık yapan emekli öğretmen Celal Aktürk tarafından rastlantı sonucu bulunan pınarlardan akan suyun, yoğun bir kükürt içerdiği görülürken kaynaktan çıkan suyun gölde birleştiği bölgelerdeki yeşil yosunların yer yer beyazladığı dikkat çekiyor.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Celal Ertürk, “Çıkan kaynak suyu Kükürtlü olmasından dolayı Boyalıca ve çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Vatandaşlar el ve ayaklarda kullanıldığında fayda sağladığını söylüyorlar. Kayanın içinden suyun çıkması Allah’ın bir lütfü” diye konuştu.
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25