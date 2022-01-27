Göktürk Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Tabiat Parkı beyaza büründü. Havadan görüntülenen parkta, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Tabiat Parkı’nda ise kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Göktürk Tabiat Parkı’nda ortaya çıkan eşsiz manzara havadan drone ile görüntülendi.