Göksu İBB’nin ‘Engelleniyoruz’ yalanına sert çıktı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin “Engelleniyoruz” iddialarını yalanladı. Göksu, asıl engellemeyi geçmiş dönemde CHP’nin yaptığını belirterek, süt dağıtma meselesinde Sayıştay’ın engelleme yapmadığını, usulsüzlüğe karşı çıktığını söyledi.

İBB Şubat ayı Meclisi’nde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin “Engelleniyoruz” iddialarının yalan olduğunu söyledi.

İBB yönetiminin engellenme yalanlarının en son örneğinin süt dağıtma meselesi olduğunu belirten Göksu, “Geçtiğimiz günlerde Sayıştay raporlarından hareketle kocaman bir yalanı daha piyasaya sürdüler. Başta İBB Başkanı olmak üzere, İBB yöneticileri, besleme gazeteciler ve sosyal medya trolleri hep bir ağızdan koro halinde, ‘Sayıştay, çocuklara süt dağıttığı için İBB’yi suçlu buldu’ yalanını ortaya attılar. Oysa gerçeği hepimizden iyi biliyorlardı ama onu sizden saklamak için bir yalana başvurdular” dedi.

Göksu, süt dağıtma meselesinin detaylarını şöyle anlattı:

“Sayıştay süt dağıtılmasına bir şey dememişti. Sadece dağıtılacak sütün temini için ihale yapılmamasını ve yandaşlardan pahalı bir şekilde alınmasını eleştiren bir değerlendirme yaptı raporunda. Yani Sayıştay dedi ki; ey İBB yönetimi çocuklara süt dağıt tabii ki ancak bu işi usulüne uygun yap. Sütü satın alırken de usulsüzlük yapma ama bunu 3 liraya alma imkânın varken yandaşlardan 8 liraya alıp belediyeyi zarara uğratma. Peki, Sayıştay bunu deyince İBB ve borazanları hep bir ağızdan ne dediler? ‘Engelleniyoruz’. Bu yalanlarla ‘siz hangi hakikatin duyulmasını engellemeye çalışıyorsunuz?’ Yalandan daha büyük engelleme mi olur? Zira, en büyük engelleme, hakikatin perdelenmesidir ve siz aylardır hakikatleri perdeliyorsunuz. Her söylediğiniz yalan, İstanbullular ile hakikat arasına çektiğiniz bir engeldir.”

“Geçmiş dönemde bu meclise gelen her şeyi engellemeye çalışanlar şimdi çıkmış boş yere yaygara yapıyorlar” diyen Göksu, CHP’nin engellemelerini istatistiklerle şöyle aktardı:

“2016-2017-2018 meclise gelen toplam dosya sayısı; 6 bin 504. CHP’nin hayır dediği dosya sayısı; bin 871. Hayır oranı yüzde 29. Bu CHP neye hayır dedi biliyor musunuz? İstanbul’a yapmak istediğimiz metrolara, kavşaklara, yollara, sosyal yardımlara, kültür-sanat yatırımlarına, spor salonlarına. Peki, buna karşılık bizim onay vermediğimiz dosya oranı nedir? Sizin göreve geldiğinizden 2020 Aralık ayı sonuna kadar gerçekleşen rakamlar şunlar: Meclise gelen dosya sayısı; 2 bin179. Bizim uygun görmediğimiz dosya sayısı; 60. Hayır oranı yüzde 2.

Biz neye hayır dedik biliyor musunuz? Albatros Ormanı’nı peşkeş çekmenize hayır dedik. İstanbullunun suyuna fahiş zamlar yapmanıza hayır dedik. İBB bünyesinde LGBT birimi kurulmasına hayır dedik.”

Hükümetin de hiçbir engelleme yapmadığını ifade eden Göksu, “2020 senesi için merkezi hükümetten beklediğiniz gelirin gerçekleşme oranı yüzde 114.2. Yani siz 15.7 milyar TL beklerken, hükümetimiz size 17.9 milyar TL göndermiş. Ya hu sizde hiç vicdan ve insaf yok mu? Nasıl bu kadar rahat yalan söylüyorsunuz? Bu hangi psikolojinin ürünüdür bilemiyorum. Sizin bu haliniz, siyasetin değil tıbbın konusudur” şeklinde konuştu.