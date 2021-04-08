Göksu Çayı taşkını sonrası hasar tespit çalışmalarını başladı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli’nin Düzmeşe Köyü’nde Göksu Çayı’nın taşması sonrası oluşan hasar tespitinin belirlenmesi için çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Yaklaşık 2 bin dekarlık alandaki ilk tespitlerde su baskını zararı bulunmaktadır. Genellikle meyve bahçelerinde oluşan su baskınının yer yer hububat ve yem bitkisi ekili alanlarda meydan geldiğini gözlemledik" dedi.

Osmaneli ilçesi sınırları içinden geçen Göksu nehrinin debisi, havaların ısınması sonucu karların erimesi ve aşırı yağmur sebebi ile arttı ve su taşkını meydana geldi. İlçeye bağlı Düzmeşe köyünde 2 bin dekar tarım alanına ekili ceviz, şeftali, ayva, ıspanak ve yeni ekilen sera altında bulunan kavun, karpuz bahçeleri su altında kalmıştı. Yaşanan doğal afet sonrası Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yoldaş hasar tespit çalışmalarına katıldı.

"Tarla ve bahçelerdeki sular çekildikten sonra hasar tespiti daha net bir şekilde yapılabilecektir"

Buradaki incelemeler ardından bir açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "Pazartesi günü yağan yoğun yağış sonrası İnegöl ilçesinden gelip Osmaneli ilçemizin sınırlarında Sakarya Nehri’ne dökülen Göksu Çayı’nın taşması sonucu Düzmeşe köyümüzün Göksu vadisinde bulunan tarım arazilerinde su baskını meydana gelmiştir. Yaklaşık 2 bin dekarlık alanda ilk tespitlerde su baskını zararı bulunmaktadır. Genellikle meyve bahçelerinde oluşan su baskınının yer yer hububat ve yem bitkisi ekili alanlarda meydan geldiğini gözlemledik. Arkadaşlarımız arazide hasar tespit çalışmalarına başlamış olup, tarla ve bahçelerdeki sular çekildikten sonra hasar tespiti daha net bir şekilde yapılabilecektir" dedi

Ardından İl Müdürü Yoldaş, Tarım ve Orman Osmaneli İlçe Müdürü Serkan Diker ve Düzmeşe Köyü Muhtarı Şevki Uysal ile arazilerde incelemelerinin bulunarak çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunlar.