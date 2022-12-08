Gökofa Körfezi’nde deprem

Ege Denizi’nde Gökova Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgilere göre, Muğla’nın Ege Denizi Gökova Körfezi açıklarında saat 10.49’da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla’nın bazı ilçelerinde hafif şekilde hissedilen deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.