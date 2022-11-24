Gökmen öğretmenin imzası kalemle değil boyalarla

Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökben Altürk, görev yaptığı Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulunun duvarlarını yaptığı değişik resimlerle güzelleştirirken, öğrencilerin renkli bir ortamda, keyifle ders yapmalarına katkı sağlıyor. Gökben öğretmen, görev yaptığı her okulun duvarlarını resimlerle süslüyor, kalemle değil boyalarla imzasını atıyor.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 1995 yılında mezun olan Gökben Aktürk, 1998 yılına kadar özel okullarda öğretmenlik yaptı, daha sonrada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevine devam etti. Aktürk, 3 yıldır da Çeşme’de Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak mesleğini sürdürüyor.

İmzasını boyalarla atıyor

Gökben öğretmenin bir özelliği ise görev yaptığı okulların duvarlarını resimleriyle güzelleştiriyor. Mesleğini yaptığı Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulunun duvarlarına da çeşitli resimler yapan Gökben Aktürk, imzasını adeta kalemle değil boyalarla atıyor.

Görev yaptığı her okulda yaptığı duvar resimleri ile bir iz bıraktığını belirten Altürk, "Bütün görev yaptığım okullarda benden bir iz var. Renklerin her zaman hareket ve enerji verdiğini düşünüyorum. Resim sanatı, müzik kadar, çocukların, ruhsal anlamda gelişimine ve ufuklarının çok gelişmesine katkı sağlıyor. Renklerin bir dili vardır. Çocuklara renklerin dilini, özellikle sıcak ve soğuk renkleri, durgunluğu, sakinliği anlatıyorum" diye konuştu.

"Renkli ortamda öğrenciler çok keyif alıyorlar"

Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulunun depo gibi kullanılan alt katını boşalttıklarını anlatan Görsel Sanatlar Öğretmeni Altürk, "Arkadaşlarla beraber burasını toparladık. Ardından yaz tatilinin 2 ayını bu alt katta duvar resimleri yaparak geçirdim. Renklerle aydınlattım. Okul Müdürümüz Hikmet Aykut’un eğitim-öğretim anlamında olduğu kadar sanat anlamında da verdiği destekle güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimize eğlenceli bir ortam oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu renkli ortamda öğrenciler çok keyif alıyorlar" diye belirtti.

"Formülleri duvarlara yansıttım"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökben Altürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okulumuzun alt katında; Matematik Sınıfı, Fen Laboratuvarı, Zeka Oyunları Atölyesi, Bilişim Odası var. Her bölüme, konusuna uygun duvar resimleri yaptım. Matematik sınıfına, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerin gördükleri matematik formüllerini yaptığım duvar resmine yansıttım. Öğrencilerin ders konuları ile birebir olan çalışmalar yaptım. Fen laboratuvarında da bütün formülleri, deney tüpünden fırlıyormuş gibi duvara yansıttım. Zeka Oyunları Atölyesinde, tandem oyunlarından yola çıkarak, bulduğum kaynaklar doğrultusunda tandem ile birleştirerek resimler yaptım. Koridordaki duvarları da renklerle derinlik sağlamaya çalıştım."