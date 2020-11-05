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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE’DE, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE GÖKÇEADA YAPILAN FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.

Genel 05.11.2020, 16:41
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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “06.11.2020 Cuma (yarın) Kabatepe- Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferler karşılıklı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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