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Gökçeada açıklarındaki teknede ölen Off-Road şampiyonu defnedildi

Gökçeada açıklarında batan teknede hayatını kaybeden Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 28.02.2021, 13:35
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Gökçeada açıklarındaki teknede ölen Off-Road şampiyonu defnedildi

Gökçeada açıklarında batan teknede hayatını kaybeden Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gökçeada açıklarında alabora olan teknede ölenlerden birinin eski Off-Road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün olduğu tespit edilmişti. Otopsi işlemlerinin ardından Çarpışantürk’ün naaşı, İstanbul’a getirildi. Kozlu Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığına defnedilen eski şampiyonun cenazesine; eşi Fatma, çocukları Arif, Salih ve Zeynep Doğa Çarpışantürk’ün yanı sıra diğer aile mensupları ile çok sayıda Off-Road yarışçısı katıldı. Sevenleri mezarı başında Kur’an okudu, dualar etti.

Duaların ardından kameralara konuşan yeğeni Harun Çarpışantürk, “Amcam eski Off-Road Türkiye Şampiyonuydu, aynı zamanda Türkiye’ye mal olmuş bir sporcu. Birlikte çok yarıştık, çok ani oldu. Çok üzdü, böyle bir ani ölümü beklemiyorduk, çok üzüntülüyüz” dedi.

Uzun yıllar onunla yarışlara katıldığını anlatan ağabeyi Kemal Çarpışantürk ise, “Yaşantıyı hızlı severdi, ani oldu böyle, üzüntülüyüz. Çok sevilen biriydi. 1992-1993 senesinde beraber Off-Road yarışlarına giderdik. Ailece böyle devam ediyor yani. Son 4 ay önce görüştük. Adaya gitti, hızlı yaşamayı severdi. İki oğlu, bir kızı vardı, onlar da burada. Hep beraber Off-Road’a katılırlardı, adada sürekli ciplerle, karavanlarla katılırlardı” diye konuştu.

Yakınlarının yardımıyla ayakta duran ve gözyaşlarına boğulan eşi Fatma Çarpışantürk ise, “Çok acı, acı bunun yanında az kalır. Çok üzüntülüyüz, yaktı, ciğerimiz yandı. Konuşulacak bir şey yok, sözün bittiği yer” ifadelerini kullandı.

Babasının etrafında çok sevildiğini anlatan oğlu Salih Çarpışantürk de, “Babamızı herkesin bildiği gibi Gökçeada açıklarında kaybettik. Otopsi sonuçları Bursa’da yapıldı. Geldik, Eyüpsultan’da işlemleri yapıldı ve defnettik. Arayanlara, soranlara teşekkür ederim. Babam hiçbir zaman sporunu şampiyonluk için yapmadı. Her zaman arkadaş ortamı ve sevdiği için yapıyordu. O yüzden sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, böyle kalabalık bir kitleye sahip olduk. Yarış camiasından seveni çoktu. Yarış araba pek önemi yoktu onun için, sadece insanın insanla olan samimiyetinden dolayı böyle bir kitleye sahipti” şeklinde konuştu.
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