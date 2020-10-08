Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı

İlkbahar mevsiminde civar illerden Ağrı’daki yaylalara gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte memleketlerine dönmek için yola koyuldu.

Ağrı’daki serin yaylalara gelerek yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağından kaçan göçerler, şimdi ise kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte zorlu ve yorucu geri dönüş yolculuğuna çıkıyor. Ağrı’nın verimli yaylalarında 3-4 ay konaklayarak hayvanlarını otlattıklarını söyleyen göçerler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte memleketlerine doğru yola çıktıklarını ifade etti. Ağrı’daki yaylalara ilkbaharda Iğdır’dan geldiklerini belirten göçerlerden Erkan Çiko sonbahar mevsimiyle birlikte havaların soğuduğunu ve bu yüzden özellikle akşamları çok zorlandıklarını dile getirdi.

Soğuk havaların hem kendilerine hem de hayvanlara zor anlar yaşattığını söyleyen Çiko, memleketlerine dönüşün yaklaşık bir hafta 10 gün kadar süreceğini kaydederek, "İlkbahar mevsiminde geldik. 4 aydır buradayız şimdide kış yaklaştığı için yavaş yavaş Iğdır‘a dönüyoruz. Yolumuz bir hafta sürüyor. Çok zor gerçekten. Geceleri çok zor. Keçe ve battaniye ile kendimizi sarıyoruz. Hava bazen çok soğuk oluyor bazen güneşli oluyor. Bir hafta boyunca hem gece hem de gündüz hayvanları otlata otlata gidiyoruz" şeklinde konuştu.