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Göç yolundaki Pelikanlardan muhteşem gösteri

Çeşitli mevsimlerde göç eden pelikanlar Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinden geçerken muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Genel 25.03.2021, 17:33
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Göç yolundaki Pelikanlardan muhteşem gösteri

Çeşitli mevsimlerde göç eden pelikanlar Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinden geçerken muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Her yıl çeşitli mevsimlerde Avrupa’dan Afrika’ya ve Afrikadan Avrupa göç eden Pelikanlar sürüsü için Türkiye önemli kilit noktası konumunda. Türkiye her yıl binlerce pelikan sürüsüne ev sahipliği yapıyor. Trakya Bölgesine gelen binlerce pelikanın geçişi Hayrabolu ilçesi semalarında muhteşem gösterilere sahne oldu. Trakya Bölgesi’nde sulak alanlarda mola verip, karınlarını doyuran pelikanlar bir süre dinledikten sonra Kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanlar gökyüzünde geçiş sırasında zaman zaman zikzaklar çizerek bazen de tek sıra halinde hiç nizamı bozmadan ilerlemeye çalıştı.

Güzel bir uyum içerisinde muhteşem görüntülere sahne olan pelikanların o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
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