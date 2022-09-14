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Göç yolunda yorgun düşen pelikan tedavi altına alındı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından göç yolunda bitkin bir vaziyette bulunan pelikan, tedavi edilmez üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Genel 14.09.2022, 13:57
Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından göç yolunda bitkin bir vaziyette bulunan pelikan, tedavi edilmez üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Vatandaşlar tarafından teslim edilen ak pelikanın Kazdağları Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir hastalığa ve yara izine rastlanmadı. Kuşun göç yolunda yorgun düştüğü belirlendi.
Aç ve yorgun olduğu tespit edilen genç pelikan Kazdağları Milli Parklar Şefliğindeki klinikte gerekli bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından göç yolculuğu için doğal yaşam ortamına geri bırakılacak.
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