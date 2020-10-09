Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden “Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması”
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYUM VE İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (BMMYK) İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN “AKADEMİSYENLER SOSYAL UYUM BULUŞMASI”NIN 5’İNCİSİ 8 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ PANDEMİ NEDENİYLE ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) OLARAK GERÇEKLEŞTİ.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen “Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması”nın 5’incisi 8 Ekim Perşembe günü pandemi nedeniyle çevrim içi (online) olarak gerçekleşti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelindeki katılımcılar ile gerçekleştirilen etkinlikte akademisyenlere seslenen Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, “Sahada yapmış olduğunuz bütün çalışmalar oradan toplamış olduğunuz bütün verilerden elde etmiş olduğunuz analizler de, bütün ilgili dairelerimizin ve birimlerimizin önünde birer yol gösterici ışık” şeklinde konuştu.
Programın asıl gayesi bilgi ve birikimlerden karşılıklı faydalanabilmek
Online olarak gerçekleştirilen programda konuşan Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, "Burada bulunmamızın asıl gayesi sizlerin bilgi birikiminizden faydalanmaktır. Göç yönetimi sürecinde siz değerli akademisyenlerimizle göç ve uyumu konuşmak, sizlerin görüşleriniz ve çalışmalarınız hakkında bilgiler almak bizler için çok önemli” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli ise etkinlikler ile sosyal uyum konusunda farkındalığı artırmayı ve iki toplum arasındaki sosyal bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sosyal uyuma yönelik sunumlar yapıldı. Programda, göç alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerle sosyal uyum çalışmaları üzerine görüş alışverişleri yapılırken, sosyal uyuma ilişkin iyi uygulama örnekleri, tespit edilen aksaklıklar ve önerilere yer verildi.
Etkinliğe Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerde görev yapan ve göç alanında çalışan yaklaşık 20 akademisyen katıldı.
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