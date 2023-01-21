Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 13-19 Ocak tarihlerindeki düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzensiz göçle mücadelemiz devam ediyor 13-19 Ocak’ta bin 536 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 391 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023’te 5 bin 740 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 842 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadelerini kullandı.